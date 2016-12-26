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Темами заседания кабмина станут льготы для IT-компаний и развитие туризма

Политика
26 декабря, 0:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС
Кроме того, на заседании обсудят совершенствование системы кадастровой оценки недвижимости
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Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Правительство России в понедельник соберется на очередное заседание, темами которого станут льготы для IT-компаний, развитие туризма и совершенствование системы кадастровой оценки недвижимости.

Как сообщили в пресс-службе кабмина, в повестку дня заседания включен проект закона, который продлевает до 2023 года для российских организаций из сферы информационных технологий срок действия льготного тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд России в размере 8%.

Еще два документа, которые обсудит правительство, посвящены развитию туризма. Один из законопроектов предусматривает поэтапное введение обязательной классификации объектов туристской индустрии на территории России. Кроме того, предлагается ввести запрет на предоставление гостиничных услуг без свидетельства о присвоении гостинице соответствующей категории, а также на использование гостиницами категории, не соответствующей категории, указанной в свидетельстве. "Предлагаемые законодательные изменения позволят обеспечить достоверное информирование потребителей в отношении категории и сервиса гостиниц и других средств размещения, будут стимулировать конкуренцию в системе средств размещения, повышение качества гостиничных услуг, развитие внутреннего туризма", - отметили в кабмине.

Другой законопроект предусматривает введение электронных виз для иностранцев, прибывающих в РФ через свободный порт Владивосток. "Для граждан иностранных государств, перечень которых определяется правительством России, предлагается установить упрощенный порядок оформления однократных обыкновенных деловых, туристических и гуманитарных виз на срок действия до 30 дней с разрешенным сроком пребывания в России до восьми суток, предполагающий возможность их выдачи в форме электронного документа, - подчеркнули в правительстве. - Принятие законопроекта будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности региона, расширению деловых контактов при реализации проектов с участием иностранных компаний, увеличению числа зарубежных туристов".

Также кабинет министров рассмотрит проект закона, который даст муниципалитетам, а также властям Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя право оспаривать в суде решения комиссии об определении кадастровой стоимости земельного участка, не находящегося в собственности муниципального образования, но расположенного на его территории. "Это решение распространяется на случаи, когда по заявлению собственника этого земельного участка его кадастровая стоимость была существенно снижена на основании установления рыночной стоимости", - заметили в кабмине.

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