Песков: конкретики о переговорах в Астане по урегулированию в Сирии пока нет

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Конкретики о переговорах в Астане по сирийскому урегулированию пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет, пока большей конкретики", - сказал представитель Кремля. Он пояснил, что воскресный телефонный разговор президентов России и Турции - Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана - был больше связан с крушением Ту-154.
"Главным образом вчерашний звонок президента Эрдогана был сделан, чтобы выразить соболезнование", - отметил Песков.
По его словам, в воскресенье насыщенный рабочий день провели Путин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, которые в Санкт-Петербурге ознакомились с работой нескольких предприятий. "Главным образом они концентрировались на высоких технологиях, речь шла о сотрудничестве в высокотехнологичных сферах и российско-казахстанском, и в рамках ЕврАзЭС", - уточнил представитель Кремля.
Путин ранее предложил Астану в качестве площадки для переговоров по Сирии. Назарбаев заверил, что готов предоставить место для встречи конфликтующих сторон.