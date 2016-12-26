Проект по обслуживанию вертолетов Ми-17 в Афганистане остается замороженным

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Проект по обслуживанию вертолетов Ми-17 в Афганистане, ранее осуществлявшийся Россией и НАТО, остается замороженным.
Об этом заявил постоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко.
"По разным оценкам, в различных структурах Афганистана их (вертолетов) больше сотни, - сказал он. - А по признанию военных, которые прошли через натовскую операцию, служили в Международных силах по содействию безопасности в Афганистане и давали свой анализ операции НАТО "Решительная поддержка", без надежного воздушного компонента Вооруженные силы Афганистана не смогут контролировать территорию. А основу этого компонента составляют российские вертолеты".
"Мы готовили техников, создали систему логистики, которая основывалась на российских сертифицированных запчастях, - продолжил Грушко. - Все это остается в замороженном виде".
"Здесь НАТО снова выстрелило себе в ногу", - подчеркнул дипломат.