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Проект по обслуживанию вертолетов Ми-17 в Афганистане остается замороженным

Политика
26 декабря, 15:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС
Таких машин в различных афганских госструктурах более сотни, сообщил постпред РФ при НАТО Александр Грушко
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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Проект по обслуживанию вертолетов Ми-17 в Афганистане, ранее осуществлявшийся Россией и НАТО, остается замороженным.

Об этом заявил постоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко.

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"По разным оценкам, в различных структурах Афганистана их (вертолетов) больше сотни, - сказал он. - А по признанию военных, которые прошли через натовскую операцию, служили в Международных силах по содействию безопасности в Афганистане и давали свой анализ операции НАТО "Решительная поддержка", без надежного воздушного компонента Вооруженные силы Афганистана не смогут контролировать территорию. А основу этого компонента составляют российские вертолеты".

"Мы готовили техников, создали систему логистики, которая основывалась на российских сертифицированных запчастях, - продолжил Грушко. - Все это остается в замороженном виде".

"Здесь НАТО снова выстрелило себе в ногу", - подчеркнул дипломат.

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