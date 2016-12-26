МИД РФ: Россия выступает за повышение роли АСЕАН на международной арене

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Россия выступает за повышение роли и влияния Ассоциации государств Юго- Восточной Азии (АСЕАН) на международной арене и в делах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Об этом говорится в распространенном комментарии МИД РФ в связи с тем, что Генеральная Ассамблея ООН консенсусом одобрила резолюцию "Сотрудничество между ООН и АСЕАН", одним из соавторов которой выступила Россия.

"В документе подтверждается солидарный настрой двух организаций углублять координацию на таких приоритетных направлениях, как поддержание глобальной и региональной стабильности, противодействие терроризму, обеспечение устойчивого развития, - отметили в дипведомстве. - Принятие резолюции свидетельствует о растущем влиянии АСЕАН на международной арене, повышении ее роли в делах АТР".

Россия готова и далее "способствовать налаживанию многоплановых связей асеановской "десятки" с ведущими многосторонними объединениями в русле становления механизмов сетевой дипломатии, а также в соответствии с договоренностями, достигнутыми на Сочинском саммите Россия - АСЕАН в мае сего года, о всемерном укреплении и выведении на стратегический уровень российско-асеановского партнерства", подчеркнули в МИД РФ.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии была основана 8 августа 1967 года в Бангкоке пятью странами Юго-Восточной Азии - Индонезией, Малайзией, Сингапуром, Таиландом и Филиппинами. Впоследствии к организации присоединились еще пять государств региона: Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма и Камбоджа. На территории 10 государств - членов АСЕАН проживает более 620 млн человек.