Кадыров: молодежь необходимо уберечь от влияния идеологов экстремизма

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал улучшить работу с подрастающим поколением, чтобы уберечь молодые умы от негативного влияния идеологов экстремизма в интернете.

Об этом он заявил во время 28-й отчетно-выборной конференции регионального отделения партии "Единая Россия".

"Я призвал усилить и улучшить работу с подрастающим поколением, чтобы уберечь молодые умы от негативного влияния идеологов экстремизма, использующих для этого неограниченные возможности сети "Интернет"… Бездарная, безграмотная политика людей, руководивших регионом, привела к разгулу преступности, появлению терроризма и ваххабизма в республике (в 1990 годах)… Народ должен жить, развиваться и работать, растить достойное здоровое поколение образованной молодежи", - написал глава ЧР на своей странице в Instagram.

Также Кадыров отметил необходимость повышения уровня жизни, благосостояния населения. "Для этого нужно постоянно трудиться, повышать профессиональный уровень, растить специалистов, заинтересовывать молодежь получать глубокие знания. Специалисты всегда востребованы. Только так мы сможем правильно проводить социально-экономическую политику, решать большие задачи", - подчеркнул глава Чечни, выразив уверенность, что чеченское отделение Единой России повысит результативность работы в новом году.

Дорогие друзья! Сегодня я принял участие в 28-й отчетно-выборной Конференции Регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия". Она проходила в актовом зале Министерства Чеченской Республики по делам молодёжи. Я обозначил приоритеты, над которыми необходимо работать в наступающем году, на что важно обращать первоочерёдное внимание. Прежде всего, я призвал усилить и улучшить работу с подрастающим поколением, чтобы уберечь молодые умы от негативного влияния идеологов экстремизма, использующих для этого неограниченные возможности сети интернет. Все мы прекрасно помним и знаем каким испытаниям подвергся наш народ в начале 90-х годов. Бездарная, безграмотная политика людей, руководивших регионом, привела к разгулу преступности, появлению терроризма и ваххабизма в республике. Необходимо сделать все, чтобы подобное больше никогда не повторилось. Народ должен жить, развиваться и работать, растить достойное здоровое поколение образованной молодёжи. Также я отметил необходимость повышения уровня жизни, благосостояния населения. Для этого нужно постоянно трудиться, повышать профессиональный уровень, растить специалистов, заинтересовывать молодёжь получать глубокие знания. Специалисты всегда востребованы. Только так мы сможем правильно проводить социально-экономическую политику, решать большие задачи. Я пожелал собравшимся плодотворной работы и выразил уверенность, что чеченское Региональное отделение Всероссийской партии "Единая Россия" повысит результативность работы на благо республики и страны. #Кадыров #Россия #Чечня #ЕдинаяРоссия Видео опубликовано Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Дек 26 2016 в 10:03 PST