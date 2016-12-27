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СПЧ будет добиваться корректировки закона об НКО-"иноагентах"

Политика
27 декабря, 14:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС
Закон признал политической любую публичную деятельность, практика его применения не улучшилась, а ухудшилась, считает Михаил Федотов
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© Сергей Карпов/ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) намерен добиваться корректировки закона об НКО - "иностранных агентах". Об этом в интервью ТАСС сообщил глава СПЧ Михаил Федотов.

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"В прошлом году президент поручил уточнить закон об НКО - "иностранных агентах". Поручение было хорошее, полезное, нужное. И результат его реализации превзошел все ожидания, но только в противоположную сторону: закон признал политической любую публичную деятельность, практика его применения не улучшилась, а ухудшилась", - сказал Федотов.

"Сейчас мы рассчитываем на то, что нам удастся добиться создания рабочей группы, которая займется, наконец, серьезной корректировкой законодательства в этой сфере", - сообщил он.

Михаил Федотов считает, что законодательство "надо точно нацелить на те организации, которые действительно работают против интересов общества, государства, граждан, оставив в стороне те НКО, которые работают вместе с государством на защиту общественных интересов и прав граждан". "Пока этой цели добиться нам не удалось", - признал глава СПЧ.

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Персоны
Федотов, Михаил Александрович
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Россия
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