СПЧ будет добиваться корректировки закона об НКО-"иноагентах"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) намерен добиваться корректировки закона об НКО - "иностранных агентах". Об этом в интервью ТАСС сообщил глава СПЧ Михаил Федотов.

"В прошлом году президент поручил уточнить закон об НКО - "иностранных агентах". Поручение было хорошее, полезное, нужное. И результат его реализации превзошел все ожидания, но только в противоположную сторону: закон признал политической любую публичную деятельность, практика его применения не улучшилась, а ухудшилась", - сказал Федотов.

"Сейчас мы рассчитываем на то, что нам удастся добиться создания рабочей группы, которая займется, наконец, серьезной корректировкой законодательства в этой сфере", - сообщил он.

Михаил Федотов считает, что законодательство "надо точно нацелить на те организации, которые действительно работают против интересов общества, государства, граждан, оставив в стороне те НКО, которые работают вместе с государством на защиту общественных интересов и прав граждан". "Пока этой цели добиться нам не удалось", - признал глава СПЧ.