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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) настаивает на уточнении в законодательстве понятия экстремистской деятельности и считает, что наказание за нее следует связать с насилием или угрозой его применения.
Об этом заявил в интервью ТАСС председатель Совета Михаил Федотов.
"Совет считает, что правоприменительная практика, касающаяся так называемого экстремизма, начинает развиваться в каком-то странном направлении", - сказал глава СПЧ.
Комментируя практику привлечения к уголовной ответственности за "лайки" и "перепосты" в социальных сетях, Федотов высказал мнение, что 282 статья ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства") Уголовного кодекса РФ "применяется направо, налево и к тем, кто действительно повинен в экстремистской деятельности, кто провоцирует насилие, и к тем, кто не сдержан на язык или не в меру остроумен".
"Антиэкстремистский закон давно надо исправить, потому что нельзя одним понятием объединять, а следовательно приравнивать терроризм и клевету на чиновника", - убежден председатель Совета. "В первом случае речь идет о десятках, сотнях, а может, и тысячах человеческих жизней, а во втором - о чести и достоинстве одного человека. Это вещи несопоставимые", - пояснил он.
Поэтому, по словам Федотова, "СПЧ настаивает на необходимости уточнить понятие экстремистской деятельности, связав ее непосредственно с насилием или реальной угрозой применения насилия".
"Иначе у нас скоро экстремизмом окажется и картина художника-абстракциониста, и постановка режиссера-модерниста", - полагает он.