Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.12:
$ 60.86
€ 63.57
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СПЧ настаивает на уточнении в законодательстве понятия экстремистской деятельности

Политика
27 декабря, 14:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС
"Иначе у нас скоро экстремизмом окажется и картина художника-абстракциониста, и постановка режиссера-модерниста", - полагает председатель Совета Михаил Федотов
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) настаивает на уточнении в законодательстве понятия экстремистской деятельности и считает, что наказание за нее следует связать с насилием или угрозой его применения.

Интервью

Михаил Федотов: защищая человека, правозащитник заставляет государство становиться человечнее

Перейти в раздел Интервью

Об этом заявил в интервью ТАСС председатель Совета Михаил Федотов.

"Совет считает, что правоприменительная практика, касающаяся так называемого экстремизма, начинает развиваться в каком-то странном направлении", - сказал глава СПЧ.

Комментируя практику привлечения к уголовной ответственности за "лайки" и "перепосты" в социальных сетях, Федотов высказал мнение, что 282 статья ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства") Уголовного кодекса РФ "применяется направо, налево и к тем, кто действительно повинен в экстремистской деятельности, кто провоцирует насилие, и к тем, кто не сдержан на язык или не в меру остроумен".

"Антиэкстремистский закон давно надо исправить, потому что нельзя одним понятием объединять, а следовательно приравнивать терроризм и клевету на чиновника", - убежден председатель Совета. "В первом случае речь идет о десятках, сотнях, а может, и тысячах человеческих жизней, а во втором - о чести и достоинстве одного человека. Это вещи несопоставимые", - пояснил он.

Поэтому, по словам Федотова, "СПЧ настаивает на необходимости уточнить понятие экстремистской деятельности, связав ее непосредственно с насилием или реальной угрозой применения насилия".

"Иначе у нас скоро экстремизмом окажется и картина художника-абстракциониста, и постановка режиссера-модерниста", - полагает он.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Реклама
Фото
Разминированная улица в районе Аль Миасар в восточной части города
6
Путин поздравил Асада с окончанием операции по освобождению Алеппо
12
"Мы не собираемся изолироваться": о чем говорил Путин на большой пресс-конференции
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и президент РФ Владимир Путин перед началом заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, 8 декабря
15
"В работе правозащитников не должно быть ограничений": что сказал Путин на заседании СПЧ
Интересное
Хроника распада Советского Союза
Русская Антарктида: как живут полярники на станции "Беллинсгаузен"
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Россия 2016
Беги, Петр, беги. Инвалид-марафонец надеется совершить кругосветный забег
Вокруг света на одну пенсию. Как баба Лена из Красноярска покоряет мир
Мальчик и динозавры. Степан Савельев увлек древними ящерами весь Рунет
Разбавили рутину болотом. Как два брата извлекли выгоду из погружения в трясину
Горничная на миллион. Как возвращенные постояльцу деньги подняли репутацию отеля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Якутии вахтовики на машинах "Урал" задавили медведя
2
Обнаружены три новых фрагмента разбившегося Ту-154, в том числе двигатель
3
Источник: Ту-154 летел на скорости более 500 км/ч с сильно задранным носом
4
Родители учеников московской школы добились отмены курса "Истоки"
5
Расследование крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий
6
Минобороны сообщило об обнаружении основного "черного ящика" Ту-154
7
Задержана замминистра Иркутской области, ставшая фигурантом дела об отравлении
Темы дня
Реклама