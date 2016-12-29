Губернатор Пермского края отправил в отставку краевое правительство

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ПЕРМЬ, 29 декабря. /Корр. ТАСС Алла Михеенко/. Губернатор Пермского края Виктор Басаргин подписал указ об отставке правительства региона, до формирования нового состава правительства действующим министрам поручено исполнять свои обязанности. Об этом сообщила сегодня пресс-служба губернатора Пермского края.
"Подписано распоряжение об отставке правительства Пермского края. В соответствии с законом Пермского края "О системе исполнительных органов государственной власти Пермского края", губернатор Пермского края принял решение об отставке правительства Пермского края", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что причиной ненадлежащего исполнения правительством Пермского края своих полномочий стала оценка целевых показателей по реализации государственных программ.
22 декабря глава региона уже сообщал на закрытом заседании кабмина о своем решении. Однако на тот момент это было заявление без официального подтверждения, поэтому некоторые министры и председатель правительства Геннадий Тушнолобов сообщили местным СМИ, что отставка, наверное, "шутка" и "ничем не подтверждена".