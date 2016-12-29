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Премьер-министр РФ снял дисциплинарное взыскание с замглавы Минстроя Антипиной

Политика
29 декабря, 15:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
Взыскание было объявлено "за ненадлежащее исполнение возложенных на нее должностных обязанностей"
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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о снятии дисциплинарного взыскания со статс-секретаря, заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Натальи Антипиной.

"Снять со статс-секретаря, заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Антипиной Натальи Николаевны ранее наложенное в соответствии с распоряжением правительства РФ от 29 июля 2016 г. дисциплинарное взыскание", - говорится в тексте распоряжения.

Премьер-министр РФ объявил взыскание статс-секретарю Минстроя "за ненадлежащее исполнение (Антипиной) возложенных на нее должностных обязанностей".

Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень позже пояснял журналистам, что замечания премьер-министра связано с несвоевременным внесением документов в ходе реализации плана по социально-экономическому развитию РФ. Он также отмечал, что Антипина сильный работник и грамотный юрист.

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Антипина, Наталья Николаевна Медведев, Дмитрий Анатольевич
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