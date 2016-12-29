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Главы МИД РФ и Египта условились продолжать контакты по ситуации на Ближнем Востоке

Политика
29 декабря, 19:18 UTC+3 МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
Сергей Лавров проинформировал Самеха Шукри о достижении договоренностей между правительством Сирии и вооруженной оппозицией о прекращении огня и переходе к политическому урегулированию кризиса
Материал из 1 страницы
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Министры иностранных дел РФ и Египта Сергей Лавров и Самех Шукри условились в ходе телефонного разговора поддерживать контакты по различным аспектам ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Об этом сообщили в четверг в МИД РФ.

"Сергей Лавров проинформировал египетского коллегу о достижении договоренностей между правительством Сирии и вооруженной оппозицией о прекращении огня и переходе к политическому урегулированию сирийского кризиса, - отметили в ведомстве. - Министры условились продолжать поддерживать контакты по различным аспектам ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки".

Ранее Лавров провел телефонные переговоры с главами МИД Турции и Ирана Мевлютом Чавушоглу и Джавадом Зарифом, в ходе которых обсуждалась ситуация в Сирии, в частности, в свете достигнутых договоренностей о прекращении огня. Министры также обсудили вопросы подготовки ко встрече по САР в Астане и отметили важность продолжения координации по сирийскому урегулированию в формате Россия-Турция-Иран, а также взаимодействия со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

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