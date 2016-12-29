Главы МИД РФ и Египта условились продолжать контакты по ситуации на Ближнем Востоке

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Министры иностранных дел РФ и Египта Сергей Лавров и Самех Шукри условились в ходе телефонного разговора поддерживать контакты по различным аспектам ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Об этом сообщили в четверг в МИД РФ.

"Сергей Лавров проинформировал египетского коллегу о достижении договоренностей между правительством Сирии и вооруженной оппозицией о прекращении огня и переходе к политическому урегулированию сирийского кризиса, - отметили в ведомстве. - Министры условились продолжать поддерживать контакты по различным аспектам ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки".

Ранее Лавров провел телефонные переговоры с главами МИД Турции и Ирана Мевлютом Чавушоглу и Джавадом Зарифом, в ходе которых обсуждалась ситуация в Сирии, в частности, в свете достигнутых договоренностей о прекращении огня. Министры также обсудили вопросы подготовки ко встрече по САР в Астане и отметили важность продолжения координации по сирийскому урегулированию в формате Россия-Турция-Иран, а также взаимодействия со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.