Медведев утвердил концепцию "Развитие уголовно-исполнительной системы (2017-2025 годы)"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил концепцию федеральной целевой программы "Развитие уголовно-исполнительной системы (2017-2025 годы)", на финансирование которой из бюджета будет выделено более 96 млрд рублей. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемую концепцию федеральной целевой программы "Развитие уголовно-исполнительной системы (2017-2025 годы)", - говорится в тексте распоряжения. В документе отмечено, что "объем финансирования программы за счет средств федерального бюджета составляет 96500 млн рублей (в ценах соответствующих лет).

Заказчиком программы определена ФСИН России, которой поручено обеспечить разработку проекта федеральной программы и внести его в правительство РФ.

В тексте концепции отмечено, что одними из основных ее целей являются: сокращение рецидива преступлений, совершенных лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы, за счет повышения эффективности социальной и психологической работы в местах лишения свободы; проведение мероприятий в целях адаптации в обществе освободившихся осужденных, в том числе с участием гражданского общества. А также гуманизация условий содержания лиц, заключенных под стражу, и осужденных, повышение гарантий соблюдения их прав и законных интересов в соответствии с международными стандартами.