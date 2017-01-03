Военные из РФ и Турции зафиксировали несколько десятков нарушений перемирия в Сирии

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Российские военные за минувшие сутки зафиксировали в Сирии 27 нарушений режима прекращения боевых действий, турецкие - 18. Об этом говорится в сообщении российского Центра по примирению враждующих сторон, поступившем в ТАСС.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями единого соглашения, за сутки зафиксировано 27 нарушений, из них в провинциях: Хама - восемь, Алеппо - семь, Латакия - семь, Дамаск - пять. Турецкой частью представительства зафиксировано 18 нарушений, из них в провинциях: Алеппо - семь, Дамаск - шесть, Идлиб - два, Хомс - два, Деръа - один", - сказано в сообщении.

В центре отметили, что по всем этим нарушениям проводятся разбирательства и "принимаются все меры для исключения повторения подобных случаев".

Процесс примирения

Два соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий в сирийской провинции Латакия подписаны за минувшие сутки. Таким образом, количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1086.

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"За прошедшие сутки подписано два соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий в провинции Латакия. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1086", - отмечается в сообщении. В течение суток соглашения о присоединении вооруженных формирований к режиму прекращения огня не подписывались.

"Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами вооруженных формирований в населенном пункте Муаддамиет-эш-Ших провинции Дамаск и отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Хама, Алеппо и Эль-Кунейтра", - говорится в сообщении.

В соответствии с ранее достигнутыми договоренностями по прекращению огня с 00:00 местного времени 30 декабря 2016 года на территории Сирии введен режим прекращения огня.

"К нему присоединились вооруженные формирования оппозиции: "Фейлак аш-Шам", "Джабхат Ахли аш-Шам" ("Джейш аль-Муджахидин", "Сувар аш-Шам"), "Фирка Султан Мурад", "Джейш Идлиб", "Сукур аш-Шам", "Фейлак Рахман", "Джабхат аш-Шамия", "Таджамуа Фастакин", "Джейш аль-Иза", "Джейш ан-Наср", "Аль-Фиркат аль-Уля ас-Сахилия" ("1-я прибрежная дивизия"), "Джейш аль-Ислам", "Лива Шухада аль-Ислам", - отмечается в документе.

Гуманитарные акции в Сирии в течение последних суток не проводились. "Для мирных жителей города Алеппо продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости", - добавили в центре примирения.