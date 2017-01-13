Россия за сутки зафиксировала три нарушения режима перемирия в Сирии

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Представители РФ зафиксировали за сутки три нарушения режима прекращения огня в Сирии за последние сутки, Турция - 12, восьми из которым российские специалисты не нашли подтверждений. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра примирения враждующих сторон в Сирийской Арабской Республики.

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"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями единого соглашения, за сутки зафиксировано три нарушения, из них в провинциях: Хама - два, Идлиб - одно", - говорится в сообщении.

Представители Турции при этом зафиксировали 12 нарушений, восемь из них в провинции Дамаск, два в Алеппо, одно в Дераа. "В ходе разбирательства по данным фактам нарушений установлено, что в четырех случаях огонь велся по формированиям террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ - прим. ТАСС), а восемь нарушений российской стороной не подтверждаются", - отмечают в Центре примирения.

Режим прекращения боевых действий

Еще 14 населенных пунктов в провинции Хама присоединились к режиму прекращения боевых действий в Сирии за последние сутки.

"В течение суток подписано 14 соглашений о присоединении населенных пунктов (Мазария Эль Джаджия, Загрет Эль Аси, Сармия, Касарин, Дахет Эль Басель, Мрадия, Кремиш, Азабади, Шехабдала, Джарния Эль Аси, Джана, Эль- Джаджия, Эйнь Эль Хаят, Аль-Амуд) в провинции Хама к режиму прекращения боевых действий", - говорится в сообщении.

Таким образом, количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1115.

"Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Хама, Алеппо и Эль-Кунейтра", - добавили в Центре примирения.

Гуманитарная помощь

Также в течение суток было проведено 10 гуманитарных акций, в ходе которых местным жителям передана гуманитарная помощь. Так, в начальной школе в городе Дамаск детям передали 1050 рюкзаков с подарками.

В конце прошлого года, 30 декабря, на всей территории Сирии вступил в силу режим прекращения боевых действий. К соглашению присоединились правительственные войска и группировки вооруженной оппозиции, насчитывающие более 60 тыс. человек. Гарантами перемирия выступают Россия и Турция.