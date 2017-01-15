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Еще три населенных пункта в Сирии присоединились к режиму перемирия

Политика
15 января, 18:20 дата обновления: 15 января, 18:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, января. /ТАСС
Всего к процессу примирения присоединились 1123 населенных пункта
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МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Еще три населенных пункта присоединились за последние сутки к режиму прекращения боевых действий в сирийских провинциях Латакия и Дамаск. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра примирения враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики, размещенном на сайте Минобороны РФ.

"В течение суток подписано три соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенных пунктов Маарин и Бтаммуш в провинции Латакия и населенного пункта Эт-Тайба в провинции Дамаск", - отмечается в бюллетене.

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Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1123.

"Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Хама, Алеппо и Эль-Кунейтра", - добавили в Центре примирения.

Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось - 104.

30 декабря 2016 года на всей территории Сирии вступил в силу режим прекращения боевых действий. К соглашению присоединились правительственные войска и группировки вооруженной оппозиции, насчитывающие более 60 тыс. человек. Гарантами перемирия выступают Россия и Турция.

Представители России зафиксировали за минувшие сутки девять случаев нарушения режима прекращения огня в Сирии, тогда как их коллеги из Турции - 11.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого Соглашения за сутки зафиксировано девять нарушений, из них в провинциях: Хама - пять, Латакия - четыре. Турецкой частью представительства зафиксировано 11 нарушений, из них в провинциях: Алеппо - пять, Дамаск - два, Идлиб - два, Хама - два", - отмечается в документе.

В ходе разбирательства удалось установить, что в одном случае огонь велся по формированиям запрещенной в РФ террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Еще десять нарушений российской стороне подтвердить не удалось.

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Свыше 1 тыс. боевиков из местности Вади-Барада провинции Дамаск сложили оружие или выехали вместе с семьями в провинцию Идлиб. 

"Из девяти населенных пунктов в местности Вади-Барада провинции Дамаск, ранее контролировавшихся боевиками, два населенных пункта - Хусайния и Баргалия, подписали соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий; оставшиеся семь: Кафр-эль-Авамид, Сук-Вади- Барада, Дейр-Канун, Дейр-Макран, Кафер-эз-Зейт, Басима и Айн эль-Фиджа - изъявили желание присоединиться к режиму перемирия. Из указанных населенных пунктов выведено 1268 боевиков, большая часть из которых сложили оружие и вернулись к мирной жизни, остальным - предоставлена возможность безопасно выехать вместе с семьями в провинцию Идлиб", - сообщается в бюллетене.

По информации Центра, в районе Дамаска также продолжаются мероприятия по восстановлению водоснабжения столицы Сирии.

Как сообщил ранее губернатор столичной провинции Аля Ибрагим, большинство вооруженных группировок сирийской оппозиции в долине Вади-Барада согласилось прекратить огонь. По его словам, процесс передачи боевиками оружия сирийской армии начнется в ближайшие дни, затем они смогут пройти проверку в правоохранительных органах.

В четверг сирийские войска выбили террористов из городка Айн-эль-Фиджи, расположенного рядом с одноименным источником, где находится крупнейший резервуар питьевой воды под Дамаском.

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