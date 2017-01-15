В Кремле считают, что встреча Путина и Трампа должна состояться "чем раньше, тем лучше"

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков полагает, что встреча Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа должна состояться "чем раньше, тем лучше". Такое мнение он высказал в интервью телеканалу NBC.

"Можно ожидать, что президент России поздравит господина Трампа с инаугурацией (которая состоится 20 января - прим. ТАСС), это обычная протокольная практика",- сказал он. "Дальнейшее же (их общение - прим. ТАСС) будет зависеть от них, это их решение", - подчеркнул Песков, добавив что главам двух государств "в любом случае придется разговаривать".

На уточняющий вопрос о том, когда может состояться встреча Путина и Трампа, Песков ответил: "Чем раньше, тем лучше".

"Учитывая нынешнее состояние двусторонних отношений и напряженность, в том числе в общественном мнении двух стран, конечно, лучше всего сесть друг напротив друга и проговорить то, что необходимо", - убежден Песков.

Трамп готов вести диалог

Готовность избранного президента США Дональда Трампа вести диалог и отделять правду от лжи вызывает уважение, но в Кремле считают целесообразным дождаться, когда республиканец приступит к исполнению обязанностей главы государства, заявил Песков.

"Конечно, мы приветствуем этот новый тон. Мы пока не знаем, каков будет новый тон (Трампа). И я думаю, что никто пока не может достаточно точно предсказать это", - отметил пресс-секретарь президента РФ.

"Мы знаем, что избранный президент США известен как весьма успешный бизнесмен. Но когда он окажется в Белом доме, когда он станет действующим президентом, то многое изменится. Следует подождать и посмотреть, каким будет его тон", - продолжал Песков.

"Мы уважаем его готовность разговаривать, мы уважаем его готовность пытаться понять, что является фейком, а что нет. Мы также уважаем его готовность решать проблемы путем диалога, а не с помощью открытой конфронтации. Мы этого дожидались долгое время", - отметил собеседник агентства.

Он акцентировал внимание на том, что "важное заключается в деталях". "И мы достаточно терпеливы и подождем до инаугурации, до того, как Трамп приступит к исполнению обязанностей президента", - резюмировал пресс-секретарь главы российского государства.

Определить сферы сотрудничества

Новой американской администрации целесообразно, несмотря на имеющиеся разногласия, определить сферы для развития сотрудничества с Россией на международной арене, заявил представитель Кремля.

"Конфронтация - это ситуация, при которой вы исключаете всякую возможность вести диалог. Когда вы исключаете возможность говорить друг с другом для решения проблем", - отметил Песков. "Это не значит, что мы стремимся к такой ситуации, при которой обязательно договоримся обо всем. Это невозможно между Соединенными Штатами и Россией, мы слишком велики, чтобы соглашаться друг с другом во всем", - констатировал он.

"Но важно найти те сферы, в которых нам придется сотрудничать во имя блага наших народов и во имя безопасности и стабильности в мире", - заметил Песков, приведя в пример неоднократные заявления избранного президента США Дональда Трампа о целесообразности налаживания взаимодействия с Россией в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). "Почему бы и нет. Это то, что нам надо делать во имя собственной безопасности", - резюмировал пресс-секретарь президента РФ.

Оздоровить двусторонние отношения

Отношения между США и Россией в данный момент "болезненные", их необходимо оздоровить. Такое мнение Дмитрий Песков высказал в ответ на просьбу дать характеристику нынешним двусторонним отношениям.

"Они - болезненные и нуждаются в оздоровлении, - отметил он. - Они отчаянно нуждаются в восстановлении". Сейчас, по его словам, уровень двусторонних отношений "сравним с самым низким уровнем за всю их историю".

"Мы считаем дни до того момента, когда услышим трезвые голоса из Вашингтона", - подчеркнул Песков.

На вопрос, согласен ли он с оценкой избранного президента США Дональда Трампа, назвавшего Барака Обаму "слабым президентом", последовал ответ: "Я не имею никакого права давать характеристику президенту Обаме".

На замечание ведущего, что президент России Владимир Путин воздержался от ответных мер на недавние акции Барака Обамы, объявившего о высылке из США 35 российских дипломатов, Песков ответил: "Сейчас мы видим отчаянные попытки создать такие условия, которые сузили бы возможности для Дональда Трампа в том, что касается российско-американских отношений. Они хотят закрепить курс на дальнейшее ухудшение отношений. Именно поэтому сейчас предпринимаются попытки принять новый закон о санкциях в ответ на так называемые кибератаки. Они хотят, чтобы все те санкции, которые были введены указами президента Обамы, стали законом и их нельзя было бы отменить. Они хотят сузить поле для маневра для будущего президента Трампа, именно это мы сейчас наблюдаем".

В последние дни пребывания у власти президент Обама, по словам Пескова "продолжает наносить ущерб двусторонним отношениям". "Это - его подход, а мы не согласны с таким подходом, - отметил он. - Мы считаем, что сейчас в Вашингтоне совершают ошибку, очень серьезную ошибку".