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Песков: американские санкции заставили РФ действовать более эффективно

Политика
15 января, 23:52 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко
Теперь в России создаются технологии, которые раньше привлекались из других стран, отметил пресс-секретарь президента РФ
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НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Политика санкций нанесла ущерб и России, и США, но в то же время заставила российскую экономику действовать более эффективно. Об этом заявил в интервью телекомпании NBC пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, что бы хотелось увидеть России в первые 100 дней пребывания Дональда Трампа на посту президента США.

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"Хотел бы напомнить о словах президента Путина, что мы никогда не были инициаторами введения санкций и никогда не инициировали отмены санкций, - ответил Дмитрий Песков. - Конечно же, мы хотим, чтобы их не было. Но, видите ли, санкции не так уж эффективны. Санкции наносят ущерб той стране, в отношении которой они введены, но в то же время они наносят ущерб интересам страны, которая их ввела. Следует четко понимать: из-за санкций американский бизнес теряет деньги. Можно спорить о масштабах этих потерь, но деньги вы теряете".

По словам Пескова, "санкции несут много негативных последствий для российской экономики, но вместе с тем они дали и много позитивного, поскольку вы (США) заставили нас действовать более эффективно". "Вы заставили нас создавать у нас в стране технологии, которые мы обычно импортировали, - продолжал он. - Вы заставили нас задуматься о нашем сельском хозяйстве и сейчас наше сельское хозяйство развивается. И это - результат санкций".

"Ситуация непростая, - отметил он далее. - Но если президент Путин примет решение об отмене наших контрсанкций, то общественное мнение, в особенности те, кто занят в сельском хозяйстве, будут требовать, чтобы он отказался от этой идеи".

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Что же касается первых 100 дней пребывания Дональда Трампа на посту президента, то, как отметил Песков, "хотелось бы видеть конструктивный подход и готовность занять ответственную позицию в отношениях с РФ и начать совместно оценивать, что можно и что следует предпринять для оживления наших серьезно больных двусторонних отношений". По словам Пескова, "перезагрузка невозможна, нам просто следует начать подходить к отношениям конструктивно".

"И по вопросу о Сирии, и по вопросу об Украине необходимо сотрудничество России и США, - отметил он в заключение. - Без такого сотрудничества было бы очень сложно решить проблемы. На Ближнем Востоке мы сталкиваемся с угрозой "Исламского государства" (ИГ, террористическая группировка, запрещена в РФ). Мы Сталкиваемся с угрозой ее распространения. Только в результате сотрудничества друг с другом мы можем решить эти проблемы".

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Персоны
Трамп, Дональд Песков, Дмитрий Сергеевич
Темы
Санкции в отношении России
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