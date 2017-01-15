Песков: американские санкции заставили РФ действовать более эффективно

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Политика санкций нанесла ущерб и России, и США, но в то же время заставила российскую экономику действовать более эффективно. Об этом заявил в интервью телекомпании NBC пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, что бы хотелось увидеть России в первые 100 дней пребывания Дональда Трампа на посту президента США.

"Хотел бы напомнить о словах президента Путина, что мы никогда не были инициаторами введения санкций и никогда не инициировали отмены санкций, - ответил Дмитрий Песков. - Конечно же, мы хотим, чтобы их не было. Но, видите ли, санкции не так уж эффективны. Санкции наносят ущерб той стране, в отношении которой они введены, но в то же время они наносят ущерб интересам страны, которая их ввела. Следует четко понимать: из-за санкций американский бизнес теряет деньги. Можно спорить о масштабах этих потерь, но деньги вы теряете".

По словам Пескова, "санкции несут много негативных последствий для российской экономики, но вместе с тем они дали и много позитивного, поскольку вы (США) заставили нас действовать более эффективно". "Вы заставили нас создавать у нас в стране технологии, которые мы обычно импортировали, - продолжал он. - Вы заставили нас задуматься о нашем сельском хозяйстве и сейчас наше сельское хозяйство развивается. И это - результат санкций".

"Ситуация непростая, - отметил он далее. - Но если президент Путин примет решение об отмене наших контрсанкций, то общественное мнение, в особенности те, кто занят в сельском хозяйстве, будут требовать, чтобы он отказался от этой идеи".

Что же касается первых 100 дней пребывания Дональда Трампа на посту президента, то, как отметил Песков, "хотелось бы видеть конструктивный подход и готовность занять ответственную позицию в отношениях с РФ и начать совместно оценивать, что можно и что следует предпринять для оживления наших серьезно больных двусторонних отношений". По словам Пескова, "перезагрузка невозможна, нам просто следует начать подходить к отношениям конструктивно".

"И по вопросу о Сирии, и по вопросу об Украине необходимо сотрудничество России и США, - отметил он в заключение. - Без такого сотрудничества было бы очень сложно решить проблемы. На Ближнем Востоке мы сталкиваемся с угрозой "Исламского государства" (ИГ, террористическая группировка, запрещена в РФ). Мы Сталкиваемся с угрозой ее распространения. Только в результате сотрудничества друг с другом мы можем решить эти проблемы".