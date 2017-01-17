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МИД РФ: иск Киева против России в Международный суд ООН преследует политические интересы

Политика
17 января, 15:21 UTC+3 МОСКВА 17, января. /ТАСС
В комментарии отмечается, что российская сторона пыталась разобраться в сути претензий Украины, но столкнулась со стойким нежеланием киевских ведомств вести предметный диалог
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© AP Photo/Peter Dejong

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Иск Украины в Международный суд ООН против России по обвинению в нарушении конвенций о противодействии финансирования терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации преследует сиюминутные политические интересы. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии МИД РФ.

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"Очевидно, что и в отношении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации Киев не заинтересован в реальной защите людей или соблюдении договоров, - считают в российском дипведомстве. - Обращение против Российской Федерации в Международный суд преследует лишь сиюминутные политические интересы. Российская Федерация намерена использовать доступные средства правовой защиты".

В министерстве уточнили, что более подробный комментарий по этому поводу может быть дан после внимательного ознакомления с процессуальными документами.

Отсутствие диалога

Кроме того, подчеркнули в МИД, "Российская Федерация всегда решительно осуждала любые проявления терроризма и активно борется с ним". "Естественно, мы самым внимательным образом подходим к соблюдению своих обязательств в данной сфере. Российская Федерация искренне пыталась разобраться в сути претензий украинской стороны, добросовестно проверяя ее заявления, однако столкнулась со стойким нежеланием украинских ведомств вести предметный диалог и в конечном счете односторонним разрывом консультаций украинской стороной", - говорится в комментарии.

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"Перспектива организации на основании соглашения сторон нейтрального международного арбитража, который мог бы разобраться в ситуации, также не устроила Киев. Очевидно, основной - если не единственной - целью Украины изначально являлось не урегулирование каких-либо разногласий, а поиск повода для обращения против Российской Федерации в Международный суд", - подчеркивается в комментарии.

При этом, по мнению МИД РФ, "Украина не представила подтверждений своей позиции о том, что имеют место обстоятельства, подпадающие под конвенцию".

В связи с подачей Киевом иска в Международный суд ООН в дипведомстве еще раз подчеркнули, что Россия, являясь многонациональным, многоконфессиональным государством, придает большое значение вопросу исполнения своих обязательств по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Гармоничное развитие межнациональных отношений находится в центре внимания российских государственных органов, отметили в министерстве. "В этой связи мы серьезно относимся к любым вопросам, которые могут возникать в связи с реализацией Конвенции, у кого бы они ни возникали", - говорится в комментарии.

Иск Киева

Накануне, 16 января, МИД Украины по поручению президента Петра Порошенко подал против РФ иск в Международный суд ООН по обвинению в нарушении двух конвенций. Киев утверждает, что РФ якобы нарушает Конвенцию о противодействии финансирования терроризма "путем предоставления оружия и других видов помощи незаконным вооруженным формированием, совершивших ряд актов терроризма на территории Украины". Кроме того, украинская сторона обвиняет Россию в нарушении Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, утверждая, что РФ участвует "в кампании дискриминации нерусских общин, проживающих на оккупированной территории Крымского полуострова, в частности, сообществ этнических украинцев и крымских татар".

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