Путин обвинил уходящую администрацию США в попытках подорвать легитимность Трампа

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обвинил уходящую администрацию США в попытках подорвать легитимность избранного президента Дональда Трампа.

"Что мы наблюдаем в Соединенных Штатах? Мы наблюдаем продолжающуюся острую внутриполитическую борьбу, несмотря на то, что выборы президента завершены и они завершились убедительной победой господина Трампа", - сказал глава российского государства журналистам по итогам переговоров с молдавским президентом Игорем Додоном.

По мнению Путина, "в ходе этой борьбы ставится несколько задач". Первой из них он назвал "подорвать легитимность избранного президента США".

Российский лидер отметил, что действия уходящей администрации США наносят ущерб интересам этой страны.

"Хотят этого люди, которые это делают, или не хотят , - они наносят интересам Соединенных Штатов огромный ущерб, огромный просто", - уверен Путин. "Такое ощущение, что, потренировавшись, они готовы у себя в Вашингтоне "майдан" организовать, только не дать Трампу вступить в должность", - отметил он.

"Другая задача - это связать вновь избранного президента по рукам и ногам при выполнении данных им в ходе избирательной кампании обещаний как внутри страны, так и на внешней арене", - полагает президент РФ.

"Прикиньте, как можно что-то сделать по улучшению российско-американских отношений, если вбрасываются такие "утки" как вмешательство каких-то хакеров в ход избирательной кампании?" - задал риторический вопрос Путин. При этом он вновь отметил: "Хакеры ничего не компилировали, ничего не придумывали, кем бы они ни были, они только вскрыли материалы (предвыборного штаба демократов США)".