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Богданов обсудил с заместителем де Мистуры предстоящую межсирийскую встречу в Астане

Политика
18 января, 20:28 UTC+3 МОСКВА 18, января. /ТАСС
В ходе беседы стороны обменялись мнениями по ситуации в Сирии
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МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов 18 января принял по предварительной договоренности заместителя спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Рамзи Иззеддина Рамзи, сообщили в российском дипведомстве.

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"В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями по ситуации в Сирии и вокруг нее с акцентом на предстоящую 23 января международную встречу по сирийскому урегулированию в Астане", - информировали в МИД.

Накануне заместитель официального представителя генсека Фархан Хак подтвердил ТАСС, что ООН получила официальное приглашение на переговоры по Сирии в Астане и сформировала делегацию, которую возглавит Рамзи Иззеддин Рамзи.

29 декабря президент РФ Владимир Путин сообщил о достижении договоренностей о прекращении огня в Сирии и готовности правительства республики и вооруженной оппозиции начать переговоры. Начало дискуссий в столице Казахстана намечено на 23 января.

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Персоны
Богданов, Михаил Леонидович
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