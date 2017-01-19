Источник: Володин на съезде "Единой России" может войти в состав Высшего совета партии

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на съезде "Единой России" может войти в состав Высшего совета партии. Это подтвердилТАСС партийный источник.

"Володин, возможно, войдет в состав Высшего совета", - не исключил собеседник агентства, отметив, что это "предполагает его должность". В настоящее время членами бюро Высшего совета являются председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и бывший спикер Госдумы Сергей Нарышкин.

Ранее, до перехода на работу в органы исполнительной власти, Володин входил в состав руководства "Единой России". После думских выборов 2016 года и избрания спикером нижней палаты парламента, его членство в партии было восстановлено. При этом источник обратил внимание, что после этого Володин в беседах с журналистами неоднократно подчеркивал, что "сосредоточится на работе в Госдуме".

Отчетно-выборный съезд "Единой России" пройдет 21-22 января в Москве. Одним из пунктов его повестки станет переизбрание руководства партии - председателя, Высшего и Генерального советов.

Высший совет избирается из числа "выдающихся граждан РФ, имеющих большой авторитет в российском обществе, на международной арене, в том числе не являющихся членами партии", напомнил ранее секретарь Генсовета единороссов Сергей Неверов. Избирают членов Высшего совета делегаты съезда.