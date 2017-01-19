Источник: глава Крыма может войти в состав Высшего совета единороссов

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Съезд "Единой России", который пройдет в Москве в ближайшие выходные, может ввести в состав Высшего советапартии главу Крыма Сергея Аксенова. Об этом сообщил ТАСС источник в партии.

Он пояснил, что в Высший совет могут войти главы регионов, где на выборах в Госдуму 18 сентября 2016 года результат партии был выше, чем в целом по стране (54,2%). "Одним из таких регионов является Крым", - уточнил собеседник агентства, добавив, что "кандидатура Аксенова возможна" для включения в Высший совет.

На думских выборах крымский список "Единой России" набрал более 70% голосов избирателей.

Отчетно-выборный съезд "Единой России" пройдет 21-22 января, одним из пунктов его повестки станет переизбрание руководства партии - председателя, Высшего и Генерального советов.

Высший совет отвечает за "стратегическое направление" развития партии, он избирается из числа "выдающихся граждан РФ, имеющих большой авторитет в российском обществе, на международной арене, в том числе не являющихся членами партии", напомнил ранее секретарь Генсовета единороссов Сергей Неверов.

Он предположил, что на съезде, первом после сентябрьских выборов, в Высший совет войдет ряд губернаторов, которые "в рамках работы в регионах, в рамках работы (партийной) политической структуры показали хороший уровень поддержки партии на выборах", одновременно из этого органа будут выведены руководители тех регионов, где уровень поддержки партии на выборах "оказался недостаточно высоким".