Медведев назвал ошибкой Обамы разрушение отношений с РФ и выразил надежду на их улучшение

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Власти США при 44-м президенте страны Бараке Обаме, чьи полномочия на посту главы государства истекают 20 января, разрушили двусторонние отношения с Россией и эта ошибка останется в истории. Москва надеется на разумные действия новой администрации Белого дома и готова внести свой вклад в улучшение двусторонних связей. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в публикации на своей странице в Facebook по случаю завершения деятельности администрации Обамы.

Глава кабмина решил "дать некоторые оценки российско-американским отношениям в этот период (при Обаме)", поскольку сам "был непосредственным участником многих событий".

Разрушенные отношения и надежда на будущее

По мнению премьер-министра, итоги работы администрации Обамы "оказались крайне противоречивыми".

"С одной стороны, России и Америке удалось совместно решить ряд серьезных международных проблем. Между нашими странами был заключен договор о сокращении ядерных вооружений, Россия и США сыграли лидирующую роль в урегулировании ситуации вокруг иранской ядерной программы. Добились ликвидации химического оружия в Сирии. Эти результаты важны для всего мира", - уверен Медведев.

Однако, по его мнению, "к концу второго срока администрации президента Обамы российско-американские отношения полностью деградировали".

"Администрация Обамы разрушила отношения США и России, доведя их до низшей точки за последние десятилетия. Это ее главная внешнеполитическая ошибка, которая навсегда осталась в истории", - указал глава российского правительства.

"Мы не знаем, как будет строить свои отношения с нашей страной новая американская администрация. Но мы надеемся на разум. И готовы пройти свой путь, чтобы они (отношения) изменились к лучшему", - подчеркнул Медведев.

Последствия американских авантюр

"Всем известно, что США всегда старались "рулить" практически всеми мировыми процессами, беззастенчиво вмешивались во внутренние дела самых разных стран, вели одновременно несколько войн на чужих территориях. Ирак, "арабская весна", Украина, Сирия - вот лишь часть списка этих авантюр последних лет", - отметил председатель правительства РФ.

По оценке Медведева, последствия этих авантюр "мы наблюдаем до сих пор: от полного развала политических систем в этих странах до войн, жертвами которых стали десятки тысяч человек".

Недальновидная политика Белого Дома

По мнению Медведева, США объясняли свои действия на международной арене собственными интересами, но такой аргумент "не кажется другим странам столь бесспорным". При этом, считает премьер-министр, в данном случае можно говорить даже о непонимании Вашингтоном собственных интересов.

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"Администрация Обамы оказалась совсем недальновидна в таком важном и сложном вопросе, как отношения с Россией. Можно было надеяться, что она будет вести себя умнее, расчетливее, ответственнее", - подчеркнул глава российского кабмина. Он добавил, что даже при наличии разных оценок сложных международных процессов и несхожести подходов, при наличии эмоциональной составляющей и давлении различных политических сил Белому Дому нужно было учитывать главное: "что Россия не "банановая республика" (хотя равный диалог необходимо вести со всеми членами мирового сообщества)".

"И, тем более, такой разговор недопустим со страной - постоянным членом СБ ООН. Страной, обладающей равным с Америкой оборонным потенциалом. Имея в виду, что от отношений США и России, без преувеличения, зависит судьба важнейших международных инициатив. Зачастую нам может что-то нравиться или не нравиться в политике наших ключевых партнеров, но мы обязаны помнить об общей ответственности", - продолжил Медведев.

"А вот этого-то администрации Обамы не хватило", - заключил премьер-министр РФ.

Санкции ничего не дали

По его словам, при уходящем президенте США Бараке Обаме "давление на нашу страну достигло беспрецедентных масштабов".

"Непродуманные экономические санкции, которые никому ничего не дали, сведя практически на нет наше сотрудничество. Какие-то смешные личные ограничения, которых никто не заметил", - перечислил примеры премьер-министр РФ.

"И ведь до какой же глупости надо было дойти, чтобы ограничить въезд в США руководству российского парламента, министрам, бизнесменам, сознательно сокращая возможность полноценных контактов, закрывая окна взаимодействия", - отметил Медведев, выразив уверенность, что США рассчитывали "на голую силу, жесткое давление".

Премьер-министр констатировал, что такие действия невозможно было представить "даже во времена Карибского кризиса", хотя тогда "ситуация была много серьезнее".

"Кто выиграл от этого? Никто. И уж точно не США. Не вышло", - заключил глава российского правительства.

Контакты с Обамой

Медведев и Обама взаимодействовали в качестве президентов России и США в 2009-2012 года, когда сроки их полномочий пересекались. Кроме того, у Медведева и в статусе главы правительства РФ с 2012 года было несколько контактов с американским лидером на полях ряда международных мероприятий, где Медведев возглавлял российскую делегацию. Последний раз Медведев и Обама кратко пообщались в сентябре 2016 года на Восточноазиатском саммите в Лаосе.

Обама покинет пост президента США 20 января.