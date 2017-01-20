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Госдума отклонила законопроект о борьбе с фиктивными разводами чиновников

Политика
20 января, 19:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, января. /ТАСС
В комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции ранее сообщили, что законопроект не может быть поддержан, так как поправки противоречат положениям Семейного кодекса РФ
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МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Госдума отклонила в первом чтении законопроект о борьбе с фиктивными разводами чиновников, который обязывает госслужащих разных уровней декларировать доходы бывших супругов. Документ был внесен депутатом VI созыва, руководителем юридической службы КПРФ Вадимом Соловьевым.

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Как пояснил ранее зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, законопроект не может быть поддержан прежде всего потому, что поправки противоречат положениям Семейного кодекса РФ. Согласно ему, лица считаются супругами с момента государственной регистрации заключения брака и до момента госрегистрации его расторжения. Таким образом, предлагаемые изменения в закон о противодействии коррупции не соответствует предмету его правового регулирования, указывал депутат.

По его мнению, принятие новеллы создало бы большие проблемы в области правоприменения. Кроме того, законопроект не содержит критериев сохранения брачных отношений, добавил Выборный, напомнив, что их нет и в действующем законодательстве.

О законопроекте

Действующий закон "О противодействии коррупции" обязывает госслужащих декларировать доходы и расходы - свои, супруги и несовершеннолетних детей. Представление заведомо недостоверных или неполных сведений является основанием для увольнения с замещаемой должности.

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Однако на практике, как утверждал автор, такая антикоррупционная мера легко обходится "путем фиктивного прекращения брака". Браки формально расторгаются, однако брачные отношения фактически сохраняются; люди продолжают совместно проживать, вести совместное хозяйство, говорил политик. При этом незаконно полученное имущество оформляется на "бывшего" супруга (супругу), указывается в пояснительной записке.

Законопроект определяет статус супруга в законе "О противодействии коррупции" и поясняет, что под определение "супруг" (или "супруга") должны подпадать не только те лица, с которыми заключен брак, но и те, с которыми брак прекращен, но брачные отношения сохраняются, то есть те, с которыми брак расторгнут фиктивно. "Супруг (супруга) - лицо, с которым заключен брак, либо с которым брак расторгнут, но брачные отношения сохраняются", - уточняется в тексте законопроекта.

При внесении документа Соловьев, отвечая на вопросы о возможности реализации его инициативы, выражал уверенность, что ведение совместной жизни и приобретение совместного имущества "можно спокойно установить". Он настаивал, что принятие такой нормы будет играть в том числе дисциплинирующую роль.

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