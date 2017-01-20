Госдума отклонила законопроект о борьбе с фиктивными разводами чиновников

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Госдума отклонила в первом чтении законопроект о борьбе с фиктивными разводами чиновников, который обязывает госслужащих разных уровней декларировать доходы бывших супругов. Документ был внесен депутатом VI созыва, руководителем юридической службы КПРФ Вадимом Соловьевым.

Как пояснил ранее зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, законопроект не может быть поддержан прежде всего потому, что поправки противоречат положениям Семейного кодекса РФ. Согласно ему, лица считаются супругами с момента государственной регистрации заключения брака и до момента госрегистрации его расторжения. Таким образом, предлагаемые изменения в закон о противодействии коррупции не соответствует предмету его правового регулирования, указывал депутат.

По его мнению, принятие новеллы создало бы большие проблемы в области правоприменения. Кроме того, законопроект не содержит критериев сохранения брачных отношений, добавил Выборный, напомнив, что их нет и в действующем законодательстве.

О законопроекте

Действующий закон "О противодействии коррупции" обязывает госслужащих декларировать доходы и расходы - свои, супруги и несовершеннолетних детей. Представление заведомо недостоверных или неполных сведений является основанием для увольнения с замещаемой должности.

Однако на практике, как утверждал автор, такая антикоррупционная мера легко обходится "путем фиктивного прекращения брака". Браки формально расторгаются, однако брачные отношения фактически сохраняются; люди продолжают совместно проживать, вести совместное хозяйство, говорил политик. При этом незаконно полученное имущество оформляется на "бывшего" супруга (супругу), указывается в пояснительной записке.

Законопроект определяет статус супруга в законе "О противодействии коррупции" и поясняет, что под определение "супруг" (или "супруга") должны подпадать не только те лица, с которыми заключен брак, но и те, с которыми брак прекращен, но брачные отношения сохраняются, то есть те, с которыми брак расторгнут фиктивно. "Супруг (супруга) - лицо, с которым заключен брак, либо с которым брак расторгнут, но брачные отношения сохраняются", - уточняется в тексте законопроекта.

При внесении документа Соловьев, отвечая на вопросы о возможности реализации его инициативы, выражал уверенность, что ведение совместной жизни и приобретение совместного имущества "можно спокойно установить". Он настаивал, что принятие такой нормы будет играть в том числе дисциплинирующую роль.