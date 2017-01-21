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Единороссы настаивают на ужесточении ответственности за хищение бюджетных средств

Политика
21 января, 13:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, января. /ТАСС
За хищение бюджетных средств в сфере гособоронзаказа планировалось наказывать сроками вплоть до 20 лет лишения свободы
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МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Авторы законопроекта о повышении ответственности за хищение бюджетных средств, депутаты Ирина Яровая и Михаил Старшинов выступили за скорейшее принятие Госдумой этого документа, отметив, что его рассмотрение затянулось.

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"Мы надеемся, что одним из первых решений комитета будет решение о поддержке этой законодательной инициативы и внесение ее на рассмотрение палаты", - сказала вице-спикер Госдумы Яровая на дискуссионной площадке "Качество государства", которая действует в рамках работы первого дня съезда "Единой России". Она, в частности, обратилась по этому вопросу к председателю профильного думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву.

"Я отношусь к ответственности (за хищения из бюджета) следующим образом: наша задача - не бегать по всей стране и искать тех, кто украл, наша задача сделать так, чтобы украсть было невозможно, чтобы рука, которая тянется в государственный карман, была отбита еще в полете", - подчеркнула вице-спикер. "Потому что потом бесконечные совещания, обсуждения, как найти, достучаться в офшоры...", - констатировала она. "Слишком затянули мы с ним (законопроектом)", - сказал, со своей стороны, Старшинов.

В 2016 году Яровая и Старшинов внесли законопроект, который вводит в Уголовный кодекс РФ новую статью 164.1 "Хищение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд". Отягощающим обстоятельством предлагалось признать совершение преступления "лицом, занимающим госдолжность РФ или госдолжность субъекта РФ, а равно главой органа местного самоуправления", группой лиц по предварительному сговору, а также в крупном размере (свыше 1 млн рублей). В этих случаях предусмотрены санкции в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет со штрафом от 1 млн до 3 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет.

За хищение бюджетных средств в сфере гособоронзаказа планировалось наказывать сроками вплоть до 20 лет лишения свободы. Законопроект был подготовлен к первому чтению, однако в марте Госдума перенесла его рассмотрение по просьбе профильного комитета.

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