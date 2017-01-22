Глава делегации РФ: России, Ирану и Турции удалось сблизить позиции по многим вопросам

АСТАНА, 22 января. /ТАСС/. Стороны прилагают все усилия для сближения позиций Дамаска и вооруженной оппозиции. Об этом заявил журналистам спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию, глава российской делегации на переговорах в Астане Александр Лаврентьев.

"Мероприятие непростое, сирийский кризис длится уже более шести лет, поэтому простых решений этой застарелой проблемы мы не ищем, но, тем не менее, прилагаем все усилия, чтобы попытаться сблизить позиции участников сирийского конфликта - правительства и вооруженных оппозиционных группировок", - сказал он.

"Подготовительная работа проходит достаточно интенсивно, за сегодняшний день нам удалось поговорить с иранской и турецкой сторонами в трехстороннем формате и сблизить наши позиции по большинству вопросов повестки дня", - отметил Лаврентьев.

По словам дипломата, продолжается согласование различных аспектов завтрашнего мероприятия, "оно начнется в 13:00 по местному времени (16:00 мск)".

По его словам, российская делегация в воскресенье проведет консультации с представителями правительства и оппозиции Сирии.

"Сегодня мы проведем встречу с делегацией правительства Сирии во главе с постоянным представителем при ООН Башаром Джаафари, - сказал он. - Состоится также встреча с объединенной делегацией оппозиции Сирии".

Спецпредставтель президента РФ по сирийскому урегулированию заявил, что Россия смотрит на предстоящие переговоры по Сирии в Астане с определенным оптимизмом.

"В целом, - подчеркнул Лаврентьев, - мы смотрим на мероприятие с определенным оптимизмом, потому что необходимо дать шанс мирному процессу. Это все понимают. Необходимо дать шанс переговорному процессу межсирийского урегулирования, в том числе и в Женеве, который намечен на 8 февраля".

"Сегодня у нас были хорошие консультации со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, - отметил дипломат. - С его стороны мы встречаем полное понимание и готовы оказать нужное содействие в достижении конкретных хороших результатов. Давайте будем надеяться на лучшее и подождем завтрашнего дня".

Точки соприкосновения

По словам Лаврентьева, работа над финальным заявлением переговоров в Астане по Сирии продолжается.

Глава российской делегации заявил, что согласование различных аспектов встречи 23 января, в том числе ее форматов, продолжается, время начала не изменилось. "Согласование продолжается различных аспектов завтрашнего мероприятия, оно начнется в 13:00 по местному времени (16:00 мск)", - сказал Лаврентьев.

Лаврентьев сообщил, что посол США в Казахстане будет присутствовать на переговорах в Астане в качестве наблюдателя. "На переговорах будут представлены делегации стран-гарантов в лице России, Ирана и Турции. Будет делегация во главе со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, будет присутствовать также посол США в Казахстане в качестве наблюдателя", - сказал он.

Он также выразил уверенность, что разногласия между сторонами переговоров по Сирии удастся преодолеть 23 января.

"Я предпочитаю говорить не о разногласиях, а о точках соприкосновения, - сказал он. - Что касается разногласий, то я уверен, что их удастся преодолеть завтра".

Официально переговоры в Астане начинаются 23-24 января. Однако в воскресенье в Астане прошли консультации РФ-Иран-Турция, продолжавшиеся более пяти часов, а также встреча российской делегации со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой. Идет работа над итоговым заявлением, которое будет предложено правительству и оппозиции Сирии.