Главы МИД РФ и Венгрии обсудят подготовку встречи в феврале Путина и Орбана

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МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Главы МИД РФ и Венгрии обсудят в понедельник подготовку к саммиту в Будапеште, который пройдет 2 февраля. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии переговоров со своим венгерским коллегой Петером Сийярто.
Он сообщил, что его переговоры с Сийярто станут вкладом в "подготовку к очередному саммиту, который состоится в начале февраля в Будапеште".
"Работа предстоит важная", - подчеркнул Лавров.
Глава МИД Венгрии в свою очередь подтвердил, что встреча лидеров стран запланирована на 2 февраля.
"Серьезно готовимся к визиту российского президента Владимира Путина в Будапешт 2 февраля, - сказал он. - С нетерпением ждем этого визита в связи с быстрой сменой международной обстановки".
"Рассчитываем, что международные процессы будут содействовать развитию российско-венгерских отношений, - подчеркнул венгерский министр. - Наши отношения пострадали в результате санкций. Вместе с тем, эта ситуация продемонстрировала, что необходимо уделять больше внимания развитию торговых отношений, которые мы договорились развивать в ближайшей перспективе".
"Это уже происходит, акцент будет сделан на венгерских инвестициях в агропромышленный комплекс РФ, в сферу машиностроения", - добавил Сийярто.
В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заметил, что "нет предела совершенству".
Глава российского дипведомства также отметил, что намерен продолжить с Сийярто "конструктивный диалог, который в последние годы сложился у России и Венгрии во всех областях", и обсудить с ним реализацию задач, поставленных в ходе состоявшейся в феврале 2016 года в Москве встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
"Знаю, что помимо сегодняшней встречи в МИД у вас будет возможность практически по всем статьям взаимодействия поговорить с соответствующими российскими представителями", - добавил Лавров.