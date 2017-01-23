РФ и Венгрия надеются на положительную роль встречи по Сирии в Астане

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Россия и Венгрия рассчитывают на то, что встреча представителей сирийских властей и оппозиции в Астане станет важным шагом в урегулировании кризиса.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с венгерским коллегой Петером Сийярто.

"Уделили особое внимание положению в регионе Ближнего Востока и севера Африки, откуда исходят общие для всех угрозы терроризма, откуда подпитывается миграционный кризис, - сказал Лавров. - У России и Венгрии совпадают позиции о тех шагах, которые было бы необходимо принять для того, чтобы обеспечить сотрудничество России и Европы и Соединенных Штатов по преодолению этого кризиса, это охватывает и сирийскую ситуацию, ситуацию в Ливии, Ираке, Йемене и в целом в регионе Ближнего Востока и севера Африки.

"По Сирии оба (министра иностранных дел) исходим из того, что открывшаяся сегодня в Астане встреча между правительством Сирийской Арабской Республики и вооруженной оппозицией должна стать важным шагом на пути урегулирования этого продолжающегося уже шесть лет кризиса", - отметил глава ведомства.

Он также отметил, что модератором встречи в Астане будет спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура. "После небольшого перерыва (после церемонии открытия переговоров) делегации перейдут к рабочим контактам, - сказал Лавров. - Стаффан де Мистура будет выступать в качестве модератора при поддержке РФ". "В контактах с правительством (Сирии) будет также помогать делегация Ирана, а в контактах де Мистуры с вооруженной оппозицией будет помогать делегация Турции", - пояснил он.

Лавров выразил признательность президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву за приглашение провести переговоры с Астане. "Признательны казахстанским друзьям, министру иностранных дел (Кайрату Абдрахманову) за то внимание, те усилия, которые наши коллеги приложили для того, чтобы обеспечить и организационные условия, и помочь найти договоренности по содержательным аспектам начавшихся переговоров", - подчеркнул глава МИД РФ. "Надеюсь, что мы еще услышим хорошие новости из Астаны", - добавил он.

Министр также указал, что межсирийская встреча в Женеве будет посвящена переговорам сирийского правительства со всеми без исключения группами оппозиционеров. "Мы не пытаемся изгнать политическую оппозицию из процесса, но исходили из того, что Астана предназначена именно для того, чтобы оформить договоренность о полноправном участии в этом процессе и вооруженных отрядов, это сейчас главное, - подчеркнул министр. - А последующие раунды межсирийских переговоров, в том числе которые намечаются и в Женеве, конечно, они будут посвящены переговорам правительства со всеми без исключения группами оппозиционеров".

О позициях РФ и США

Позиции России и нового президента США Дональда Трампа совпадают в том, что касается намерения бороться с группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ) до полного уничтожения, Москва готова учитывать конкретные направления работы новой администрации по антитеррору, отметил также министр.

"В числе главных приоритетов (новой администрации США) была названа борьба с ИГИЛ (прежнее название ИГ), причем не симуляция этой борьбы, а борьба до полного уничтожения этого террористического образования - здесь налицо совпадение интересов и России, и США, и многих других государств, включая Венгрию, - подчеркнул министр. - Будем в полной мере готовы учитывать те конкретные направления борьбы с террором, которые сформулирует Дональд Трамп и его администрация".

"Мы не обольщаемся, но будем готовы пройти свою часть пути для того, чтобы отношения с США нормализовались. Это возможно исключительно на основе равноправия, уважения друг друга и поиска баланса интересов там, где перед нами стоят общие цели, такие как борьба с террором", - отметил глава российского МИД.

О кризисе на Украине

Говоря о ситуации на Украине, Лавров отметил, что заявления президента Украины Петра Порошенко о нежелании осуществлять политические реформы до выполнения договоренностей в сфере безопасности противоречат комплексу мер по выполнению минских соглашений.

"Коснулись ситуации на Украине, подтвердили безальтернативность выполнения комплекса мер, который был подписан в Минске в феврале 2015 года, - сказал Лавров. - Привлекли внимание к серьезной озабоченности, которую вызывают последние высказывания президента Петра Порошенко, который безапелляционно заявил, что Украина не будет делать ничего из тех политических реформ, которые прописаны в минских договоренностях, пока не будут безоговорочно выполнены все аспекты, касающиеся сферы безопасности, включая восстановление полного контроля украинских вооруженных сил над границей с Россией. Иначе, как он подчеркнул, Украина не перейдет к реализации политических положений минских договоренностей".