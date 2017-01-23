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Задержанный в Испании российский программист прибыл в пенитенциарный центр Мадрида

Политика
23 января, 13:59 UTC+3 МАДРИД /Корр. ТАСС, Екатерина Воробьева
Заведующий консульским отделом посольства РФ в Испании Андрей Константинов заявил, что во вторник встретится с задержанным Станиславом Лисовым
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МАДРИД, 23 января. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Задержанный в Барселоне гражданин РФ Станислав Лисов, подозреваемый в разработке вредоносного программного обеспечения, переведен в пенитенциарный центр в автономном сообществе Мадрид. Об этом сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Испании Андрей Константинов.

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По его словам, Лисов был переведен из Барселоны в населенный пункт Вальдеморо. "Завтра я к нему еду на встречу", - добавил дипломат.

32-летний россиянин был задержан в аэропорту каталонской столицы 13 января по запросу Вашингтона; теперь США должны предоставить Испании материалы по делу гражданина РФ, после чего испанский суд будет решать вопрос о его экстрадиции. "США должны в течение 40 дней с момента задержания Лисова предоставить Испании расширенные материалы по его делу. После того как материалы придут, судья (в Испании) будет рассматривать дело об экстрадиции. Пока они их не предоставили", - сообщил ранее Константинов.

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Если испанский суд удовлетворит запрос об экстрадиции, россиянину придется отстаивать свои интересы в американском суде. В посольстве РФ подчеркнули, что российская дипмиссия "продолжит активные контакты с испанскими властями, а также с самим Станиславом Лисовым, в целях защиты его интересов и оказания в полном объеме всей необходимой консульской помощи".

По утверждению правоохранительных органов, россиянин вместе с другими лицами разработал и использовал "банковский троян" NeverQuest, который предназначался для получения "доступа к компьютерам различных людей и финансовых учреждений с целью кражи банковских данных, информации о кредитных картах и личных данных". Ущерб от действий сети, к которой якобы принадлежал Лисов, составляет около $5 млн.

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