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Москва рассчитывает на скорейшее возвращение жизни в Гамбии в нормальное русло

Политика
23 января, 18:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, января. /ТАСС
В МИД РФ отметили, что позиция России заключалась "в приоритете, прежде всего, политических средств разблокирования постэлекторального кризиса в этой стране"
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МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Москва внимательно следит за развитием внутриполитической ситуации в Гамбии, рассчитывает на скорейшее возвращение жизни в республике в нормальное русло. Об этом говорится в распространенном комментарии МИД РФ.

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"Внимательно следим за развитием внутриполитической ситуации в Гамбии, где в последние дни отмечается стабилизация обстановки в результате предпринятых международных усилий, в том числе по линии Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) и ряда соседних стран", - заявили в министерстве. "В Москве рассчитывают на скорейшее возвращение жизни в Гамбии в нормальное русло", - подчеркнули в министерстве.

Как напомнили в российском дипведомстве, 19 января в гамбийском посольстве в Сенегале состоялась инаугурация избранного президента Гамбии Адама Барроу, прежний глава государства Яйя Джамме 21 января покинул Банжул. "Россия поддержала резолюцию 2337 Совета Безопасности ООН по положению в Гамбии, - отметили в МИД РФ. - При этом наша принципиальная позиция заключалась в приоритете, прежде всего, политических средств разблокирования постэлекторального кризиса в этой стране".

Президентские выборы в Гамбии состоялись 1 декабря 2016 года. Их победителем стал Адама Барроу, набравший более 45% голосов избирателей. 3 декабря Джамме признал поражение, однако неделю спустя заявил о "недопустимых ошибках" избирательной комиссии и призвал организовать новое голосование. Независимая избирательная комиссия заявила, что считает прошедшее волеизъявление легитимным, и оспорить его результаты можно лишь в суде.

Нежелание Джамме признавать поражение и передать власть преемнику спровоцировало политический кризис, в который оказались вовлечены государства региона. В минувший четверг военные государств Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), прежде всего Сенегала и Нигерии, вошли на территорию Гамбии в рамках операции "Восстановление демократии" для обеспечения передачи власти избранному президенту Барроу. Позднее продвижение войск было приостановлено, чтобы "дать последний шанс посредникам".

20 января в Банжуле после встречи с делегацией во главе с президентами Мавритании и Гвинеи Джамме согласился добровольно сложить властные полномочия.

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