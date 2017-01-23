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Путин внес в Думу законопроект об обязанности врио губернатора отчитываться о доходах

Политика
23 января, 21:03 UTC+3
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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/ Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об обязанности врио губернатора отчитываться о доходах.

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