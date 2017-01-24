Лавров обсудит с новым главой МИД Иордании ситуацию в Сирии и Ираке

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет во вторник переговоры с новым главой МИД Иордании Айманом Сафади. Как сообщили в российском дипведомстве, министры обсудят актуальные вопросы международной и региональной повестки дня в контексте переживаемых ближневосточным регионом многочисленных конфликтных ситуаций.

Ожидается, что встреча пройдет за закрытыми для СМИ дверями.

Ключевая тема

Сирийское досье станет центральной темой предстоящих переговоров, информировали в министерстве.

"Учитываем нашу общую заинтересованность в скорейшем разрешении этого крупнейшего на сегодняшний день вооруженного конфликта, - отметили в МИД. - Последствия кризиса в Сирии напрямую затрагивают соседнюю Иорданию, принявшую на своей территории свыше шестисот тысяч сирийских беженцев".

"Как и иорданские партнеры исходим из безальтернативности политического урегулирования затянувшегося сирийского кризиса силами самих сирийцев без предварительных условий при активном международном сопровождении, - подчеркнули в дипведомстве. - Со своей стороны предпринимаем энергичные шаги по содействию в различных форматах достижению межсирийского урегулирования на консенсусной основе в сочетании с активными консолидированными усилиями в борьбе с присутствующими на территории Сирии террористическими группировками".

Ситуация в Ираке

"Еще одной ключевой темой для обсуждения станет ситуация в соседнем с Иорданией Ираке с учетом исходящей оттуда террористической угрозы в лице ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС), - сообщили в министерстве. - В этой связи в Москве и Аммане поддерживают действия иракского правительства по ликвидации на своей земле очага трансграничного терроризма".

В министерстве обратили внимание на то, что Россию и Иорданию "объединяет общее видение путей решения иракских проблем, которое лежит в плоскости достижения в этой многострадальной стране иракского национального согласия на основе баланса интересов всех ее этноконфессиональных групп".

Палестино-израильское урегулирование

На встрече главы МИД двух стран также рассмотрят положение дел в палестино-израильском урегулировании в свете усилий международного сообщества по деэскалации напряженности на палестинских территориях и запуску устойчивого переговорного процесса.

"Важной составляющей таких усилий является содействие преодолению внутрипалестинского раскола, - заявили в министерстве. - Практическим вкладом России в решение этой первоочередной задачи стала недавно прошедшая в Москве встреча представителей всех основных палестинских организаций, включая ФАТХ и ХАМАС".

Развитие двусторонних отношений

Как сообщили в министерстве, Лавров и Сафади также проведут предметный разговор по комплексу актуальных вопросов дальнейшего развития российско-иорданских отношений.

Встреча глав МИД РФ и Иордании была запланирована на 16 января, однако в связи с отставкой правительства королевства ее отменили. По сведениям арабских СМИ, отставка произошла по просьбе премьер-министра страны Хани аль-Мульки.

Айман Сафади стал одним из шести новых министров, которые 15 января этого года вошли в новое правительство Иордании.