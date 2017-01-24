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Миронов назвал рядовым делом выход Мизулиной из "Справедливой России"

Политика
24 января, 11:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС
Лидер партии Сергей Миронов подчеркнул, что никакой политической подоплеки в решении депутата нет
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Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов назвал рядовым делом выход Елены Мизулиной из партии.

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Сенатор Елена Мизулина выходит из партии "Справедливая Россия"

"Рядовое дело, абсолютно рядовое дело. Никакой подоплеки политической нет", - заявил он, отвечая на вопрос ТАСС.

При этом он считает Мизулину суперпрофессионалом.

23 января пресс-служба Мизулиной сообщила, что сенатор приняла решение о выходе из "Справедливой России", в которой состояла порядка 10 лет, и направила соответствующее заявление в омское региональное отделение партии. Пресс-служба сенатора уточнила ТАСС, что заявление было отправлено "фельдсвязью, как обычно отправляются документы из Совета Федерации".

Мизулина была депутатом Госдумы второго, третьего, пятого и шестого созывов, причем до вступления в "Справедливую Россию" она представляла "Яблоко", затем СПС. В Совет Федерации Мизулину делегировал губернатор Омской области Виктор Назаров.

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