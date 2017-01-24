Эксперт: адвокаты ЮКОСа уходят от рассмотрения аргумента РФ о "нечистых руках"

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Адвокаты экс-акционеров ЮКОСа уходят от рассмотрения аргумента о "нечистых руках" (о нарушениях при приватизации ЮКОСа и выводе активов - прим. ТАСС) и затягивают рассмотрение в Апелляционном суде Гааги дела по жалобе к России. Об этом сообщил ТАСС представляющий интересы РФ гендиректор Международного центра правовой защиты (МЦПЗ) Андрей Кондаков.

Он напомнил, что сразу после объявления 20 апреля 2016 года вердикта Окружного суда Гааги, отменившего все арбитражные решения по искам бывших акционеров ЮКОСа о взысканиях с России, их юристы объявили о намерении оспорить его в течение ближайших недель. "Предельный срок подачи развернутой апелляции, установленный процессуальными нормами законодательства Нидерландов (до 20 июля 2016 года), был ими просрочен. Не была представлена апелляция и в конце августа, как это обещали сделать экс-акционеры ЮКОСа", - отметил Кондаков.

По его словам, вместо этого адвокаты бывших акционеров ЮКОСа прибегли к тактике затягивания всего процесса апелляции, применяя разные процедурные уловки. Главной из них стало предложение о разделении рассмотрения этого дела в суде, что также выходит за рамки процессуальных норм Нидерландов. В частности, на первом этапе суду было предложено сосредоточиться лишь на рассмотрении первого аргумента российской стороны (временное применение договора к Энергетической хартии, не распространяющееся на механизм международного арбитражного разрешения споров), который стал решающим для Окружного суда Гааги. Остальные 14 аргументов, приведенных Российской Федерацией, было рекомендовано оставить на потом.

"Принятие подобного предложения судом затянуло бы апелляционный процесс на долгие годы и позволило бы бывшим акционерам ЮКОСа продолжать практику арестов российской собственности во Франции и Бельгии", - отметил юрист.

По его словам, на специальном заседании 16 января Апелляционный суд Гааги принял первое решение по ходатайству бывших владельцев ЮКОСа, отвергнув их предложение о разделении процесса на две части. Суд также обязал экс-акционеров представить к 16 марта 2017 года развернутый меморандум по всем основаниям апелляции, а не по части из них, как это предлагали адвокаты ЮКОСа. "В ходе заседания 16 января адвокаты экс-акционеров ЮКОСа без предварительных консультаций с российской стороной и предупреждения суда неожиданно дезавуировали собственное предложение, на котором настаивали почти полгода, и заявили о готовности представить апелляционный меморандум практически по всем аргументам российской позиции, кроме аргумента о недобросовестных инвесторах с "нечистыми руками", являющегося одним из ключевых для отмены вынесенных ранее решений по искам ЮКОСа", - подчеркнул Кондаков.

Таким образом, по его мнению, юристы ЮКОСа в очередной раз продемонстрировали истинные мотивы своей линии защиты - всячески уходить от предметного рассмотрения вопроса о многочисленных недобросовестных действиях, совершенных бывшими акционерами этой компании при ее приватизации, управлении и даже банкротстве. "Российская сторона удовлетворена тем, что Апелляционный суд Гааги не согласился с новым ходатайством экс-акционеров ЮКОСа и обязал их представить меморандум по всей совокупности вопросов, поднятых российской стороной в ходе процесса отмены арбитражных решений. Бывшим владельцам ЮКОСа придется отвечать в суде по всем пунктам обширной доказательной базы, собранной российской стороной по "нечистым рукам", - добавил глава МЦПЗ.