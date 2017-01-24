Полпред Думы в КС: норма о нарушении правил проведения митингов соответствует Конституции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Полномочный представитель Госдумы в КС Татьяна Касаева на открытом заседании в Конституционном суде (КС) РФ попросила признать неоднократное нарушение порядка организации либо проведения публичных мероприятий соответствующим Конституции РФ.

Конституционный суд (КС) РФ рассматривает во вторник, 24 января, жалобу Ильдара Дадина на статью 212.1 УК РФ о неоднократном нарушении порядка организации либо проведения публичных мероприятий, по которой он был признан виновным и приговорен к 2,5 годам лишения свободы.

"Госдума просит Конституционный суд признать оспариваемые сегодня положения соответствующими Конституции РФ", - сказала Касаева.

По ее словам, усиление ответственности законодателем за повторное нарушение объясняется тем, что уже использованных в отношении нарушителя мер недостаточно. "Зная о противоправности своих действий, умышленно, он вновь совершает действие", - подчеркнула Касаева. Соответственно, привлечение к уголовной ответственности за повторное нарушение не противоречит принципу соразмерности.

Полномочный представитель Совфеда в КС, глава комитета палаты по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас также заявил о конституционности оспариваемой нормы.

Дело Дадина

Статья 212.1 введена в УК РФ в июле 2014 года и предусматривает уголовную ответственность за неоднократные нарушения установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

Дадин обратился с жалобой на положения данной статьи в КС. По мнению заявителя, она позволила привлечь его к уголовной ответственности за действия, не повлекшие общественно опасных последствий. Кроме того, уголовное дело в отношении Дадина, который был признан виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста, было заведено, когда лишь одно постановление суда о привлечении его к административной ответственности вступило в законную силу.

Басманный суд Москвы в декабре 2015 года приговорил Дадина к трем годам лишения свободы, признав его виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста: 6 и 23 августа, 13 сентября и 5 декабря 2014 года. Дадин стал первым россиянином, осужденным по статье 212.1 Уголовного кодекса. В марте 2016 года приговор был смягчен до двух с половиной лет.