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Полпред Думы в КС: норма о нарушении правил проведения митингов соответствует Конституции

Политика
24 января, 14:31 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 24, января. /ТАСС
Полномочный представитель Совфеда в КС Андрей Клишас также заявил о конституционности оспариваемой нормы
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Полномочный представитель Госдумы в КС Татьяна Касаева на открытом заседании в Конституционном суде (КС) РФ попросила признать неоднократное нарушение порядка организации либо проведения публичных мероприятий соответствующим Конституции РФ.

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Конституционный суд (КС) РФ рассматривает во вторник, 24 января, жалобу Ильдара Дадина на статью 212.1 УК РФ о неоднократном нарушении порядка организации либо проведения публичных мероприятий, по которой он был признан виновным и приговорен к 2,5 годам лишения свободы.

"Госдума просит Конституционный суд признать оспариваемые сегодня положения соответствующими Конституции РФ", - сказала Касаева.

По ее словам, усиление ответственности законодателем за повторное нарушение объясняется тем, что уже использованных в отношении нарушителя мер недостаточно. "Зная о противоправности своих действий, умышленно, он вновь совершает действие", - подчеркнула Касаева. Соответственно, привлечение к уголовной ответственности за повторное нарушение не противоречит принципу соразмерности.

Полномочный представитель Совфеда в КС, глава комитета палаты по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас также заявил о конституционности оспариваемой нормы.

Дело Дадина

Статья 212.1 введена в УК РФ в июле 2014 года и предусматривает уголовную ответственность за неоднократные нарушения установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

Дадин обратился с жалобой на положения данной статьи в КС. По мнению заявителя, она позволила привлечь его к уголовной ответственности за действия, не повлекшие общественно опасных последствий. Кроме того, уголовное дело в отношении Дадина, который был признан виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста, было заведено, когда лишь одно постановление суда о привлечении его к административной ответственности вступило в законную силу.

Басманный суд Москвы в декабре 2015 года приговорил Дадина к трем годам лишения свободы, признав его виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста: 6 и 23 августа, 13 сентября и 5 декабря 2014 года. Дадин стал первым россиянином, осужденным по статье 212.1 Уголовного кодекса. В марте 2016 года приговор был смягчен до двух с половиной лет.

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