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Комитет Думы одобрил блок президентских поправок в антикоррупционное законодательство

Политика
24 января, 14:34 UTC+3 МОСКВА 24, января. /ТАСС
Проект, в частности, обязывает губернаторов проверять сведения о доходах муниципальных служащих
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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал палате принять в первом чтении президентский законопроект, предусматривающий блок поправок в антикоррупционное законодательство. Он, в частности, обязывает губернаторов проверять сведения о доходах муниципальных служащих и снимает ограничения на управление госслужащими некоторыми видами некоммерческих организаций (НКО).

Как ожидается, законопроект будет рассмотрен на заседании Госдумы в пятницу, 27 января.

Муниципалитеты под контролем

Законопроект, внесенный в Госдуму 15 декабря 2016 года, распространяет требования законодательства о контроле за доходами и расходами, а также о запрете иметь счета и вклады за рубежом на глав муниципальных образований и местных администраций, депутатов, членов выборного органа местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления.

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При этом оговаривается, что обязанность по проверке достоверности и полноты сведений о доходах и имуществе муниципальных служащих возлагается "на высшее должностное лицо субъекта РФ (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ)". В случае выявления несоблюдения ограничений и запретов, установленных в законодательстве, руководитель региона будет должен обратиться с заявлением "о досрочном прекращении полномочий лица, совершившего коррупционное правонарушение, или применении к нему иной меры дисциплинарной ответственности в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд", подчеркивается в сопроводительных материалах к документу.

ФСБ отчитается о доходах

Еще одна поправка, предлагаемая главой государства, вводит отчетность о доходах и имуществе в отношении лиц, поступающих в вузы Федеральной службы безопасности (ФСБ).

"Граждане, поступающие в образовательные организации высшего образования, находящиеся в ведении федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, обязаны представлять сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности", - говорится в проекте закона.

При этом новые требования не будут распространяться на тех, кто призывается на военную службу или поступает в вузы в системе МВД.

Чиновников допустят до партий

Документ также снимает ряд ограничений для госслужащих: им дается право управлять некоторыми видами некоммерческих организаций (НКО).

"Законопроектом предусматривается изменение подхода к запрету на участие лиц, замещающих государственные должности РФ, для которых федеральными конституционными законами или федеральными законами не установлено иное, и лиц, замещающих государственные должности субъектов РФ, муниципальные должности, а также государственных и муниципальных служащих в управлении некоммерческими организациями", - пишет разработчик в пояснительной записке. Так, в частности, указанным лицам разрешается быть членами всех общественных организаций, жилищного, жилищно- строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости, а также принимать участие в управлении ими.

Документ также оговаривает, что "участие в управлении политическими партиями указанным лицам, государственным и муниципальным служащим разрешается без каких-либо ограничений".

Кроме этого, инициативой главы государства предлагается разрешить военнослужащим и сотрудникам ОВД на безвозмездной основе участвовать в управлении общественно- государственными объединениями, деятельность которых направлена на развитие военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта.

Позиция комитета

По словам председателя комитета Василия Пискарева, законопроект является очередным шагом государства в развитии антикоррупционного законодательства. Он привел статистику следственных органов, согласно которой среди общего числа уголовных дел коррупционной направленности, возбужденных в отношении так называемых спецсубъектов, более 50% совершены руководителями муниципальных образований и депутатами органов местного самоуправления. "Это весьма значительная цифра", - заявил политик. Глава комитета убежден, что предложения президента "позволят главам субъектов РФ более эффективно бороться с коррупционными проявлениями на уровне местного самоуправления".

Также, подобно госслужащим, муниципальные чиновники будут обязаны публиковать сведения о доходах, расходах и имуществе на официальных сайтах органов местного самоуправления или в СМИ, что обеспечит доступ к указанной информации неограниченного круга лиц и будет способствовать профилактике коррупционных правонарушений.

"Это не новый, но очень действенный метод. Сведения о доходах сегодня представляют все, кто занимает государственные должности: и депутаты Госдумы, и губернаторы, и члены Совета Федерации, и другие, - напомнил Пискарев. - Справедливо, если подобная императивная норма будет применима и на муниципальный уровень". "Тем более что он в полной мере реализует один из базовых принципов противодействия коррупции - принцип публичности и открытости деятельности государственных органов и органов местного самоуправления", - добавил депутат.

Что касается нормы о расширении перечня НКО, в управлении которых на безвозмездной основе разрешается участвовать государственным и муниципальным служащим, то "предлагаемые изменения будут способствовать более полной реализации прав и законных интересов граждан, и, в свою очередь, предоставят возможность служащим заниматься деятельностью по защите общественных интересов и достижению общих уставных целей", сказал Пискарев.

"В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин сказал о необходимости оказания поддержки некоммерческим организациям, благотворительным и волонтерским движениям. Будучи участниками подобных объединений, чиновники смогут быть не просто ближе к народу, они на собственной "шкуре" смогут узнать обо всех проблемах и преградах, с которыми сталкиваются простые граждане в повседневной жизни при решении житейских проблем. А значит, смогут находить правильные решения, не оторванные от земной жизни", - пояснил глава комитета.

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