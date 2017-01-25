Мосгордума согласилась с увеличением пенсионного возраста чиновников до 65 лет

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Мосгордума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий увеличение предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе Москве до 65 лет. Об этом стало известно на заседании столичного парламента.

"Данный законопроект внесен по причине изменений в федеральном законодательстве о государственной службе в Российской Федерации. Мы рассмотрели этот законопроект на комиссии и приняли решение его поддержать. Прошу время на поправки до 3 февраля, мы должны еще будем поработать с этим документом", - сказала редактор законопроекта, председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Татьяна Портнова.

Законопроект предлагает увеличить предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе в городе Москве до 65 лет. В настоящее время предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе 60 лет. Также документ предусматривает постепенное увеличение стажа государственной гражданской службы, стажа муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет ежегодно по полгода от 15,5 до 20 лет.

В настоящее время в соответствии с законодательством города Москвы минимальный стаж государственной гражданской службы, муниципальной службы для приобретения права на доплату к пенсии составляет 12,5 лет у мужчин и 10 лет у женщин.

Кроме того, в соответствии с законопроектом предполагается постепенное увеличение возраста, по достижении которого назначается страховая пенсия по старости в период замещения государственных и муниципальных должностей, должностей государственной гражданской и муниципальной службы, ежегодно по полгода с 60,5 до 65 лет у мужчин и с 55,5 до 63 лет у женщин (в настоящее время с 60 лет у мужчин и с 55 лет у женщин).

Для отдельных категорий лиц, указанных в Федеральном законе № 143-ФЗ (пункт 3 статьи 7), сохраняется право на назначение доплаты к пенсии без учета указанных изменений в части увеличения стажа государственной гражданской службы, стажа муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет.