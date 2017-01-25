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Лавров: Москва никогда не была заинтересована в распаде ЕС

Политика
25 января, 13:11 дата обновления: 25 января, 13:42 UTC+3
Глава МИД РФ отметил, что российский президент Владимир Путин многократно говорил, что Россия хотела бы видеть Евросоюз сильным, единым и самостоятельным
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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Россия никогда не была заинтересована в распаде Европейского союза. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на "правительственном часе" в Госдуме.

"Мы никогда не были заинтересованы в распаде Евросоюза, - сказал министр. - Президент (России Владимир) Путин многократно говорил, что Россия хотела бы видеть Евросоюз сильным, единым и самостоятельным, и для меня удивительно слышать рассуждения о том, что Россия проводит работу против Евросоюза".

По его словам, подобные рассуждения подпитываются не только на уровне безответственных политических заявлений. "Я недавно смотрел телеканал Euronews, там берут интервью у некого политолога, который постулирует, что Россия заинтересована в ослаблении Евросоюза, как о чем-то само собой разумеющемся, - отметил министр. - И никакого комментария "Евроньюс" не приводит и альтернативную точку зрения не показывает".

"Мы хотим, чтобы Евросоюз, еще раз подчеркну позицию президента, был сильным единым и самостоятельным, - сказал Лавров. - И чтобы большинство Евросоюза, который все-таки представляет собой нормальные политические силы, не шло на поводу у небольшой группки русофобов, которые спекулируют на принципе так называемой солидарности и заставляют ЕС идти по пути, который совсем не нравится большинству стран ЕС".

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