Лавров: Москва никогда не была заинтересована в распаде ЕС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Россия никогда не была заинтересована в распаде Европейского союза. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на "правительственном часе" в Госдуме.

"Мы никогда не были заинтересованы в распаде Евросоюза, - сказал министр. - Президент (России Владимир) Путин многократно говорил, что Россия хотела бы видеть Евросоюз сильным, единым и самостоятельным, и для меня удивительно слышать рассуждения о том, что Россия проводит работу против Евросоюза".

По его словам, подобные рассуждения подпитываются не только на уровне безответственных политических заявлений. "Я недавно смотрел телеканал Euronews, там берут интервью у некого политолога, который постулирует, что Россия заинтересована в ослаблении Евросоюза, как о чем-то само собой разумеющемся, - отметил министр. - И никакого комментария "Евроньюс" не приводит и альтернативную точку зрения не показывает".

"Мы хотим, чтобы Евросоюз, еще раз подчеркну позицию президента, был сильным единым и самостоятельным, - сказал Лавров. - И чтобы большинство Евросоюза, который все-таки представляет собой нормальные политические силы, не шло на поводу у небольшой группки русофобов, которые спекулируют на принципе так называемой солидарности и заставляют ЕС идти по пути, который совсем не нравится большинству стран ЕС".