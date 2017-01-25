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Чуркин поделился ожиданиями от работы с новым постпредом США при ООН

Политика
25 января, 23:02 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
Постпред РФ считает, что трудности в работе с Никки Хейли могут возникнуть на палестино-израильском направлении
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ООН, 25 января. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин поделился в среду, 25 января, ожиданиями от предстоящей работы с новой американской коллегой Никки Хейли, которая была 24 января утверждена Конгрессом США.

Дипломат выразил мнение, что трудности могут возникнуть на палестино-израильском направлении, так как новая вашингтонская администрация активно поддерживает строительство еврейских поселений на оккупированных территориях.

"Я думаю, что это интересный знак, это не совпадение, что они (израильские власти - прим. корр. ТАСС) одобрили (строительство) еще одной группы поселений сразу после инаугурации президента (США Дональда) Трампа, так что это может стать дополнительной проблемой, как мне кажется", - сказал постпред РФ журналистам в штаб-квартире ООН. При этом он не стал однозначно говорить о том, что приход к власти в Вашингтоне новой администрации приведет к улучшению отношений между США и Россией. "Может быть, может быть... Может быть - это ключевое слово", - указал Чуркин.

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Отвечая на вопрос о том, с кем проще взаимодействовать - с республиканцами или демократами, постпред РФ отметил, что не хочет обобщать. "Думаю, я довольно хорошо работал в разных условиях с разными американскими представителями - как с республиканцами, так и с демократами. Посмотрим, мне нужно поговорить с ней (новым постпредом США), прежде чем делать какие-то выводы", - отметил дипломат.

Он напомнил, что Хейли будет уже пятым постпредом США, с которым ему предстоит работать. "У меня правда нет комментариев, я рад, что она без проблем была утверждена. Я знаю, что иногда это непросто", - добавил Чуркин.

Сенат Конгресса США во вторник утвердил губернатора штата Южная Каролина Никки Хейли в должности постоянного представителя страны при ООН. Ее назначение поддержали 96 сенаторов, лишь четверо высказались против. Ранее на слушаниях в Конгрессе Хейли, в частности, утверждала, что Вашингтону следует занять решительную позицию по отношению к России, но при этом пользоваться ее помощью, в том числе в борьбе с терроризмом.

По информации от дипломатов, Хейли прибудет в Нью-Йорк в ближайшие часы и скорее всего поселится в отеле Waldorf Astoria. Между тем, на первом этаже постоянного представительства США при ООН, расположенного на Первой авеню Манхэттена, еще сегодня утром висел портрет ее предшественницы Саманты Пауэр, которая была одним из ближайших соратников бывшего президента Барака Обамы. Хейли стала третьей подряд женщиной, занявшей должность постпреда США при ООН. Пауэр возглавляла делегацию страны во всемирной организации с августа 2013-го по 20 января нынешнего года, а до нее на этом посту в течение четырех лет (с 22 января 2009-го по 1 июля 2013 года) работала Сюзан Райс.

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Персоны
Хейли, Никки Чуркин, Виталий Иванович
Темы
Палестино-израильский конфликт
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