Более 3,5 тыс. мирных жителей Сирии получили гуманитарную помощь из РФ

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Офицеры российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии в течение суток провели семь гуманитарных акций, в ходе которых помощь была оказана более 3,5 тысячам мирных жителей.
"Жителям районов Ханану-1, Аль-Сукари, Новое Алеппо, Ашрафия, Касиля, Шейх-Максуд города Алеппо произведена раздача более 3,2 тонны хлеба и 3,5 тыс. порций горячего питания. Всего горожанам доставлено и передано более 4,5 тонны гуманитарных грузов", - говорится в сообщении российского Центра.
Российские военнослужащие Международного противоминного центра активно продолжают гуманитарное разминирование домов, улиц и социально значимых объектов в Восточном Алеппо.
"Только за прошедшие сутки российскими саперами от взрывоопасных предметов очищено 63 жилых зданий и шесть мечетей, обезврежено 406 взрывоопасных предметов, в том числе 384 самодельных взрывных устройств. Разминирована территория общей площадью более 70 гектаров. От взрывоопасных предметов очищено более 15 километров автодорог", - информирует Центр.
Продолжается оказание медицинской помощи населению Сирии. Мобильными бригадами российских медиков в населенных пунктах провинции Алеппо оказана помощь более 140 мирным жителям.