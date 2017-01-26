ВКС РФ и ВВС Турции провели операцию против ИГ в районе Эль-Баба

Bulletin of Atomic Scientists: стрелки "часов судного дня" стали ближе к "ядерной ночи"Международная панорама 26 января, 20:34
Российский бобслеист Дмитрий Попов выиграл общий зачет Кубка ЕвропыСпорт 26 января, 20:15
Топ-менеджмент "Роснефти" вложит 266 млн руб. в исследования для лечения онкобольных детейОбщество 26 января, 20:11
Федерация тяжелой атлетики России отозвала иск из CAS на решение IWF об отстраненииСпорт 26 января, 19:58
Президент Мексики не поедет в США на встречу с ТрампомМеждународная панорама 26 января, 19:56
Футболист Прудников расторг контракт с "Оренбургом" по взаимному соглашению сторонСпорт 26 января, 19:54
Ростуризм предлагает организовать на хадж прямые рейсы из Крыма в Саудовскую АравиюОбщество 26 января, 19:51
Каппеллини: размер катка на ЧЕ в Остраве заставляет фигуристов осторожничатьСпорт 26 января, 19:50
ВКС РФ и ВВС Турции провели операцию против ИГ в районе Эль-БабаПолитика 26 января, 19:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. ВКС РФ и ВВС Турции провели в четверг, 26 января, совместную операцию против запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" в районе населенного пункта Эль-Баб в провинции Алеппо. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.
"26 января 2017 года ВКС России и ВВС Турции провели очередную совместную воздушную операцию по нанесению поражения группировке ИГИЛ (прежнее название "Исламского государства" - прим. ТАСС) в районе населенного пункта Эль-Баб провинции Алеппо. К воздушной операции, согласованной с сирийской стороной, от российских ВКС привлекались фронтовые бомбардировщики Су-24М и истребители Су-35С, из состава ВВС Турции - многоцелевые истребители F-16 и F-4", - сказали в Минобороны.
При этом самолетами ВКС России были уничтожены три пункта управления и узла связи, а также несколько укрепленных опорных пунктов боевиков, уточнили в министерстве.
В военном ведомстве отметили, что при планировании совместных действий были произведены обмен разведывательной информацией между пунктом управления ВКС России на аэродроме Хмеймим и центром управления ВВС Турции, а также доразведка целей с использованием комплексов беспилотных летательных аппаратов и средств космической разведки.
В Минобороны РФ напомнили, что 18 и 21 января ВКС России и ВВС Турции были проведены совместные воздушные операции по нанесению поражения группировке ИГ на территории Сирии. Тогда в результате нанесенных авиаударов в районе населенного пункта Эль-Баб провинции Алеппо было уничтожено 58 целей террористической организации - склады боеприпасов, ГСМ и вооружения, а также районы скопления боевиков с техникой.