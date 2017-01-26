ВКС РФ и ВВС Турции провели операцию против ИГ в районе Эль-Баба

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. ВКС РФ и ВВС Турции провели в четверг, 26 января, совместную операцию против запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" в районе населенного пункта Эль-Баб в провинции Алеппо. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

"26 января 2017 года ВКС России и ВВС Турции провели очередную совместную воздушную операцию по нанесению поражения группировке ИГИЛ (прежнее название "Исламского государства" - прим. ТАСС) в районе населенного пункта Эль-Баб провинции Алеппо. К воздушной операции, согласованной с сирийской стороной, от российских ВКС привлекались фронтовые бомбардировщики Су-24М и истребители Су-35С, из состава ВВС Турции - многоцелевые истребители F-16 и F-4", - сказали в Минобороны.

При этом самолетами ВКС России были уничтожены три пункта управления и узла связи, а также несколько укрепленных опорных пунктов боевиков, уточнили в министерстве.

В военном ведомстве отметили, что при планировании совместных действий были произведены обмен разведывательной информацией между пунктом управления ВКС России на аэродроме Хмеймим и центром управления ВВС Турции, а также доразведка целей с использованием комплексов беспилотных летательных аппаратов и средств космической разведки.

В Минобороны РФ напомнили, что 18 и 21 января ВКС России и ВВС Турции были проведены совместные воздушные операции по нанесению поражения группировке ИГ на территории Сирии. Тогда в результате нанесенных авиаударов в районе населенного пункта Эль-Баб провинции Алеппо было уничтожено 58 целей террористической организации - склады боеприпасов, ГСМ и вооружения, а также районы скопления боевиков с техникой.