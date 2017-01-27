Лавров примет участие в Российско-арабском форуме сотрудничества в ОАЭ 1 февраля

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на 4-й сессии Российско-арабского форума сотрудничества в ОАЭ, который пройдет 1 февраля. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"1 февраля в Абу-Даби состоится 4-я сессия Российско-арабского форума сотрудничества с участием российской делегации, которую будет возглавлять министр иностранных дел Сергей Лавров, - сказала дипломат. - В соответствии с форматом, который зафиксирован в подписанном в декабре 2010 года меморандуме об учреждении форума, в мероприятии примут участие руководители внешнеполитических ведомств "тройки" Совета министров иностранных дел Лиги арабских государств, Бахрейна, Алжира, Мавритании, ОАЭ, а также генеральный секретарь Лиги арабских государств господин Абу аль-Гейт".

По ее словам, в рамках заседания планируется провести углубленный обмен мнениями о положении дел на Ближнем Востоке и Северной Африке с акцентом на "важность плотной координации российско-арабских усилий в пользу нормализации ситуации в странах, которые охвачены вооруженными конфликтами".

"Предстоит обсуждение актуальной проблематики международного характера, включая борьбу с террористической угрозой и деятельность экстремистских группировок в государствах региона, а также перспективы ближневосточного урегулирования в контексте шагов, которые предпринимаются для возобновления палестино-израильских переговоров, - отметила Захарова. - Итоги мероприятия планируется закрепить принятием политического заявления".