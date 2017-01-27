В Симферополе презентовали проект резолюции ООН о нарушениях в Крыму в украинский период

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 января. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Власти Крыма планируют в ближайшее время отправить в МИД РФ подготовленный общественниками проект резолюции ООН о нарушениях прав человека на полуострове в украинский период. Об этом журналистам в пятницу сообщил глава общественного совета при Госкомитете Крыма по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Николай Кузьмин.

"Мы не являемся субъектами международного права и по почте отправлять в ООН его (проект резолюции) не будем. Этот проект будет передан в МИД РФ, который дальше будет с ним работать и проводить свою работу со своими представителями в ООН <…> Отправим в МИД в ближайшее время, проект полностью готов", - сказал Кузьмин.

Требования авторов резолюции

Авторы проекта резолюции презентовали его в пятницу журналистам в Симферополе. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

"Главное внимание в проекте резолюции в ООН по соблюдению прав человека в Украине сосредоточено <…> на действиях украинских властей, а также результатах политики, проводимой на высшем государственном уровне с периода провозглашения независимости Украины по настоящее время… Целью резолюции является оказание воздействия на тех, кто несет ответственность за нарушения прав человека", - говорится в проекте документа.

В нем детально описана ситуация с возвращением крымских татар и с нарушением их прав при обустройстве на полуострове. "За 23 года нахождения Крыма в составе Украины крымско-татарский народ, лишенный своей родины, ожидал от властей принятия закона о статусе крымско-татарского народа, закона о реабилитации, государственного статуса крымско-татарского языка. Однако Украиной не было принято ни одного законодательного акта, направленного на восстановление прав крымско-татарского народа, на создание условий для его возрождения и сохранения на родной земле, что превратило возвращение народа в длительный процесс", - подчеркивают авторы документа.

Они предлагают призвать украинские власти "принять меры для прекращения дестабилизации обстановки в российском Крыму", "запретить правительству Украины использовать в своих политических целях имя крымско-татарского народа", "принести крымчанам публичные извинения за нарушения прав человека 23 года", "привлечь к уголовной ответственности членов экстремистских организаций" на Украине.

Авторами проекта резолюции являются местные правозащитники, юристы, политологи, которые хорошо знают украинский период Крыма и изучали все события, происходившие на Украине, в том числе после 2014 года. В документе также рассказывается о политических преступлениях, нарушениях по национальному признаку и связанных со свободой вероисповедания.

Ранее председатель Госкомитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заур Смирнов заявлял, что крымские власти не рассчитывают, что проект резолюции будет принят в ООН.

Украинская резолюция

В декабре 2016 года Генассамблея ООН большинством голосов приняла украинскую резолюцию, осуждающую якобы имеющие в Крыму место нарушения прав человека и призывающую Россию допустить на полуостров международных наблюдателей.

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Глава республики Сергей Аксенов тогда заявил, что ущемления прав человека, в том числе по национальному признаку, в Крыму "не было и нет".

Глава Госкомитета по делам межнациональных отношений Смирнов подчеркнул, что ООН вместо принятия антироссийских резолюций по Крыму стоило осудить преступные действия депутатов Верховной рады Мустафы Джемилева и Рефата Чубарова, которых в России считают организаторами блокады полуострова, нарушившей права около 2 млн крымчан.

После силового отстранения от власти Виктора Януковича в феврале 2014 года в Крыму и на востоке Украины начались массовые протесты. Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% жителей региона, имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно.

Президент России Владимир Путин 18 марта того же года подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием РФ. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.