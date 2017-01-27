Ответ США на запрос о передаче Ярошенко России может поступить в ближайшее время

НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Защита российского летчика Константина Ярошенко ожидает, что ответ властей США на запрос Министерства юстиции РФ по поводу передачи осужденного России для отбывания наказания на родине может поступить уже в ближайшее время. Об этом сообщил ТАСС адвокат россиянина Алексей Тарасов.

По словам защитника, ответа властей США в таких случаях обычно приходится ждать "в течение трех месяцев". Он напомнил, что соответствующий запрос был направлен еще в октябре 2016 года. "Надеемся, что ответ поступит в ближайшее время", - указал Тарасов.

В октябре Министерство юстиции РФ направило по дипломатическим каналам запрос в США о передаче Ярошенко России для отбывания наказания на родине. Сам россиянин 13 сентября подписал по предложению Федерального бюро тюрем США документ о своем согласии на передачу на родину для дальнейшего отбытия наказания. Это является одним из обязательных условий для применения соответствующей Конвенции 1983 года, участниками которой являются Россия и США.

Ярошенко был осужден в США 7 сентября 2011 года на 20 лет лишения свободы, он полностью отрицает вину и считает свой арест провокацией, а дело - сфабрикованным. В США он был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили его в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина. Россиянин отбывает заключение в тюрьме Форт-Дикс в штате Нью-Джерси.