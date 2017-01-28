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Военные РФ за сутки оказали помощь более чем 4 тыс. жителей Сирии

Политика
28 января, 6:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС
Российскими саперами от взрывоопасных предметов очищено 58 жилых домов и более 15 километров дорог
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© EPA/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии оказал за сутки гуманитарную помощь более чем четырем тысячам мирных жителей.

СПЕЦПРОЕКТ
Алеппо освобожденный
Как Алеппо и его жители возвращаются к мирной жизни — смотрите в фотогалерее ТАСС

"В течение суток офицерами Центра проведено шесть гуманитарных акций, в ходе которых помощь была оказана более 4,3 тыс. мирных жителей, - говорится в сообщении Центра. - В восточных кварталах города Алеппо продолжают работать развернутые Центром примирения пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости".

Жители районов Аль-Сахур-3, Тарик-Таль-Шабик, Аль- Меридиан, Халидия, Мушарака, Шейх-Максуд города Алеппо получили более 3,8 тонны хлеба и 1,5 тыс. порций горячего питания. Всего горожанам доставлено и передано более 4,4 тонны гуманитарных грузов.

Также российские военнослужащие Международного противоминного центра активно продолжают гуманитарное разминирование домов, улиц и социально значимых объектов в восточном Алеппо. "Только за прошедшие сутки российскими саперами от взрывоопасных предметов очищено 58 жилых домов и более 15 километров автодорог, разминирована территория общей площадью более 70 гектаров", - отмечается в сообщении.

Продолжается оказание медицинской помощи населению Сирии. "Мобильными бригадами российских медиков в населенных пунктах провинции Алеппо оказана помощь более 130 мирным жителям", - сообщает Центр по примирению.

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Кризис в Сирии Освобождение Алеппо
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