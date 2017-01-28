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Путин поблагодарил Назарбаева за организацию встречи в Астане

Политика
28 января, 11:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС
Лидеры двух стран в телефонном разговоре подчеркнули, что удалось придать серьезный импульс обеспечению мирного урегулирования конфликта в Сирии
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© Алексей Никольский/ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. В ходе состоявшегося в субботу телефонного разговора президент России Владимир Путин поблагодарил президента Казахстана Нурсултана Назарбаева за большой вклад казахстанских партнеров в организацию и проведение 23-24 января в Астане Международной встречи по Сирии. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

С обеих сторон подчеркнуто, что удалось придать серьезный импульс обеспечению мирного урегулирования сирийского конфликта.

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Темы
Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Астане
Персоны
Путин, Владимир Владимирович Назарбаев, Нурсултан Абишевич
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Россия Казахстан
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