Путин поблагодарил Назарбаева за организацию встречи в Астане

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. В ходе состоявшегося в субботу телефонного разговора президент России Владимир Путин поблагодарил президента Казахстана Нурсултана Назарбаева за большой вклад казахстанских партнеров в организацию и проведение 23-24 января в Астане Международной встречи по Сирии. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

С обеих сторон подчеркнуто, что удалось придать серьезный импульс обеспечению мирного урегулирования сирийского конфликта.