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"Известия": в МИД РФ настроены на обсуждение восстановления дипотношений с Грузией

Политика
30 января, 2:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Сроки восстановления дипломатических отношений между РФ и Грузией зависят целиком от Тбилиси, подчеркнул Григорий Карасин
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Замглавы МИД РФ Григорий Карасин

Замглавы МИД РФ Григорий Карасин

© EPA/SALVATORE DI NOLFI

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Специальный представитель премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с РФ Зураб Абашидзе не исключил, что на ближайшей встрече со статс-секретарем, замминистра иностранных дел России Григорием Карасиным может обсуждаться тема восстановления дипломатических отношений между странами. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на самого Абашидзе. Сам Григорий Карасин заявил изданию, что приветствует такую инициативу.

"Если мой уважаемый коллега Зураб Абашидзе действительно сделал такое заявление, это можно только приветствовать. Ведь, как известно, не Россия разорвала дипломатические отношения в сентябре 2008 года, и с нашей стороны препятствий для их восстановления не было и нет, так что сроки позитивных перемен в этом вопросе зависят исключительно от Тбилиси", - отметил Карасин.

При этом замминистра уточнил, что им и Абашидзе прилагаются усилия "по нормализации двусторонних связей в тех сферах, где это возможно в отсутствие дипотношений". "Таких сфер немало - торговля, транспортное сообщение, гуманитарные контакты, культурные обмены. Будем планомерно продолжать эту работу. Весьма осязаемые результаты, которых нам уже удалось добиться, в полной мере отвечают интересам граждан наших двух стран", - подчеркнул Карасин.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что 7 февраля в Праге Карасин и Абашидзе проведут встречу "для обсуждения практических вопросов российско-грузинских отношений".

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Российско-грузинские отношения
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