Минобороны РФ: сирийцам нужна реальная помощь, а не пустые обещания

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Более 50 тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости было доставлено за несколько последних дней в населенные пункты сирийских провинций Алеппо, Дамаск, Латакия и Хама при содействии российского Центра по примирению, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Он отметил, что помощь получили около 60 тыс. сирийцев.

"В Алеппо и в другие населенные пункты возвращается мирная жизнь, жители восстанавливают свои дома, заработали школы и больницы, возделываются сельхозугодия. Для восстановления мирной жизни сирийцам, как хлеб и вода, также необходимы стекло, кровля, цемент, трубы и строительная техника. Им нужна реальная помощь, а не пустые обещания", - подчеркнул Конашенков.

Представитель российского военного ведомства также отметил, что 30 января состоится отправка по регионам Сирии новой партии гуманитарного груза, на этот раз из Казахстана, уже доставленного в республиканский порт Тартус. Ранее, по его словам, помощь приходила из Армении, Белоруссии и Сербии. "Однако от других стран и международных организаций, представители которых неоднократно из своих офисов рассуждали о бедственном положении сирийцев и гуманитарной катастрофе в этой стране, помощь до сих пор не поступала", - добавил Конашенков.

По его словам, российские военные саперы в течение недели разминировали более 360 гектаров территорий Алеппо и 75 километров дорог.

"За последнюю неделю специалистами Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации только в Алеппо обезврежено более 1000 взрывоопасных предметов, разминировано 75 километров дорог и более 360 гектаров территорий", - заявил Конашенков.

Представитель Минобороны РФ также отметил, что в свои дома в восточном Алеппо вернулись уже более 12 тыс. мирных жителей. "Всем им оказывается необходимая помощь",- добавил Конашенков.