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Лавров: РФ заинтересована в решении проблем Африки, в том числе угрозы терроризма

Политика
30 января, 11:53 дата обновления: 30 января, 12:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Министр иностранных дел РФ сделал это заявление на встрече с главой МИД Эритреи Османом Салехом Мохаммедом
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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Россия заинтересована в урегулировании конфликтов в Африке в контексте противостояния международному терроризму. Об этом  заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Эритреи Османом Салехом Мохаммедом.

"Россия заинтересована в том, чтобы помогать решению проблем Африки, в урегулировании конфликтов на этом континенте. Для нас будет очень полезно услышать ваши оценки положения в районе Африканского Рога и других частях Африки, в том числе в контексте такой угрозы, как международный терроризм", - сказал российский министр.

Лавров добавил, что Россия выступает за развитие отношений с Эритреей в политической, экономической и других сферах, в укреплении взаимодействия на международных площадках, в том числе ООН, где обе страны придерживаются принципа верховенства международного права. "Мы дорожим дружественными отношениями с Эритреей и заинтересованы в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества", - подчеркнул глава МИД РФ.

Лавров заявил, что  Россия и Эритрея выступают за урегулирование кризисов на африканском континенте посредством диалога и поиска взаимоприемлемых компромиссов.

"Мы едины в необходимости преодоления кризисов, в частности на Африканском Роге, в Южном Судане, Сахаро-Сахельском регионе, исключительно политико-дипломатическим путем, - отметил глава МИД РФ. - Мы будем этому всячески содействовать, в том числе по линии Совета Безопасности ООН, продвигая методы диалога, поиска компромиссов и подчеркивая контрпродуктивность позиций тех, кто полагается исключительно на санкции в ущерб переговорам".

Со своей стороны, министр иностранных дел Эритреи отметил, что считает важным проведение переговоров в момент, когда в мире наблюдается много "очень сложных международных проблем и глобальных изменений". "Видим, что влияние России на глобальную ситуацию в мире значительно увеличилось, считаем, что это поможет нам бороться с угрозами и вызовами", - указал он.

Глава МИД Эритреи также информировал российского коллегу о том, что "ситуация в зоне Африканского Рога, как внутренняя, так и международная, значительно улучшилась и продолжает улучшаться".

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