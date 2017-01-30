Росгвардия обеспечит правопорядок во время предвыборной кампании президента РФ

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Росгвардия будет обеспечивать общественный порядок в ходе подготовки и проведения кампании по выборам президента России в 2018 году. Об этом на совещании в Совете Федерации сообщил начальник Главного управления госконтроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Леонид Веденов.

"Ближайшие задачи на 2017-2018 годы. Мы все хорошо знаем, какие нас ожидают важные события в общественной сфере весной 2018 года - предвыборная и выборная кампании. И в условиях, когда есть внешние и внутренние силы, которые будут стремиться подорвать проведение этих мероприятий, по крайней мере, их спокойный ритм, наша задача как Росгвардии, как и всех иных силовых ведомств, негосударственных силовых структур, к которым относится частная охранная деятельность, - сгруппироваться, сконцентрироваться на обеспечении общественного порядка в этот период - 2017-2018 годы", - сказал он.