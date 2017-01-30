Симоньян назвала победой здравого смысла решение банка не закрывать счета RT UK

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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян назвала победой здравого смысла решение британского банка NatWest не закрывать счета RT UK в Великобритании. Ее слова приводятся в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.
"Это победа здравого смысла. Спасибо всем за поддержку", - сказала она.
В октябре прошлого года главный редактор RT написала на своей странице в сети микроблогов Twitter, что счета телеканала в Великобритании заблокированы. Как сообщил ТАСС источник в Министерстве финансов Соединенного Королевства, блокировка счетов RT - это решение банка, а не новые санкции в отношении России.
30 января стало известно, что банк NatWest не будет закрывать счета RT UK в Великобритании.